敘利亞新領袖：武器全歸國有 武裝派系解散編入軍隊

敘利亞新領導人夏拉(右)22日會晤土耳其外交部長費丹(左)，夏拉表示國內的武器都將歸於國家控制。(美聯社)

美國之音報導，距離敘利亞阿塞德 政權垮台過去兩周，反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）首領夏拉（Ahmed al-Sharaa）崛起為新的實際領導人，而他在22日與土耳其 外交部長會晤的場合表示，敘利亞國內的武器都將歸於國家控制，包含庫德族領導的武裝部隊。

敘利亞新領導人夏拉22日表示，國內的武器都將歸於國家控制。圖為敘利亞沙姆解放組織日前在阿勒坡駕駛戰車。(路透)

夏拉褪去軍裝、改穿西裝，22日與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）在大馬士革總統府進行會晤，記者會上夏拉表示，敘利亞武裝「派系將宣布解散並加入軍隊」。

夏拉補充，「絕不允許國家控制之外的武器出現，無論是來自革命派系還是自衛隊地區的派系」。他指的是庫德族領導的敘利亞民主力量。

報導指出，這凸顯土耳其與敘利亞新領導人保持密切關係，並繼續對敘利亞東北部庫德人控制的地區採取軍事行動。

夏拉還表示正在努力保護各教派和少數群體，以防群體之間發生攻擊，以及來自外部勢力利用這種情況來製造紛爭，「敘利亞是所有人的國家，我們可以共存」。

土耳其的支持對於HTS有著重要作用，讓HTS在短短幾天內推翻長達50年的阿塞德政權。

夏拉在稍早與黎巴嫩德魯茲派領導人鍾布拉（Walid Jumblatt）會晤稱，終結來自鄰國的「負面干預」。

費丹則表示，必須「盡快取消對敘利亞的制裁」，更呼籲國際社會「動員起來，幫助敘利亞重新站穩腳跟，幫助流離失所的人們返回家園」。

敘利亞近14年的內戰造成超過50萬人死亡，一半以上人口流離失所，其中許多人逃往鄰國，其中包有300萬人在土耳其。

另據耶路撒冷郵報報導，克里姆林宮知情人士消息指出，阿塞德遭推翻後攜家帶眷逃往俄羅斯並獲當局庇護。不過22日有消息傳出，阿塞德的妻子艾斯瑪（Asma al-Assad）因為不滿在莫斯科的生活而提出離婚，她已向俄國法院提出申請離開莫斯科的特別許可，俄當局正在評估其申請。

報導稱，艾斯瑪在英國倫敦出生，由敘利亞籍的父母撫養長大，擁有英、敘雙重國籍，2000年與阿塞德結婚並移居敘利亞。據悉，她想離開莫斯科搬回倫敦。

據報導，雖然阿塞德一家人獲得俄羅斯政治庇護，但他們的一舉一動受到嚴格限制，例如不得離開莫斯科或從事任何政治活動；此外，當局也凍結了阿塞德的資產，包括270公斤黃金、20億美元和在莫斯科置產的18套公寓。