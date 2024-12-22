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青年運動惹毛以色列 內唐亞胡決定打擊升級 以官員建議直接打伊朗

編譯盧思綸／即時報導
青年運動21日朝特拉維夫發射彈道飛彈，落入南部雅法區一處遊樂場，造成16人受傷。（美聯社）
青年運動21日朝特拉維夫發射彈道飛彈，落入南部雅法區一處遊樂場，造成16人受傷。（美聯社）

以色列時報報導，繼葉門叛軍21日朝以色列特拉維夫發射彈道飛彈後，以色列總理內唐亞胡22日警告，可能會用攻擊其他伊朗代理勢力的方式回應青年運動，凸顯打擊行動可能升級；另有以色列媒體報導，包含情報機構摩薩德在內的資深國防官員建議直接攻擊伊朗才是正確之舉。

青年運動21日發射彈道飛彈躲過以色列防空攔截，落入特拉維夫南部一處遊樂場，造成16人受傷及嚴重毀損。

內唐亞胡22日結束安全內閣會議後，在影片聲明中強調，以色列還有同樣將青年運動視為威脅的美國與英國等盟軍。

內唐亞胡說，「就像我們強力打擊伊朗邪惡軸心的恐怖分支，我們也將對青年運動採取行動......以相同武力、決心和精密的方式」。

除此之外，以色列新消息報電子媒體Ynet News引述知情高層討論的官員報導，以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）建議「直搗核心伊朗」。

報導指出，最近調查顯示，青年運動向以色列發射的飛彈包含先進技術，如加大燃料容量，使其能夠在目標上空盤旋更長時間，並增加攔截的難度。據報導，以色列的箭式防禦系統在有效對抗這些飛彈方面遇到困難。

以色列政治消息人士也揭露，正在說服美國發動雙重軍事行動，一併打擊青年運動和伊朗。

以色列 伊朗 彈道飛彈

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