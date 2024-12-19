以總理首例 內唐亞胡踏足敘領土 稱以軍「無限期」駐紮

以色列總理內唐亞胡（左）17日赴敘利亞邊境的緩衝區戰略要地黑門山視察。（美聯社）

在敘利亞 阿薩德政權倒台後，以軍先發制人占領以敘邊境 的緩衝區。以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）17日赴區內戰略要地黑門山（Mount Hermon）視察，期間強調以軍將駐紮在敘利亞邊境的緩衝區，尤其是黑門山的山頂，直至找到能確保以色列安全的安排。美聯社報導，這是首次有以色列在任總理踏足敘利亞領土。

以軍在敘利亞變天後，以軍快速進占位於戈蘭高地周邊、已維持50多年約400平方公里的緩衝區，這是以色列和敘利亞之間於1974年建立控制線的協議以來，以軍首次駐紮在緩衝區。

報導指出，雖然內唐亞胡曾表示該行為僅是暫時的「防禦性」措施，強調軍事手段目的在阻卻外部勢力對以色列國家安全構成威脅。然而，內唐亞胡17日卻前往以軍控制之下的緩衝區視察，除了已經進入了敘利亞境內，他更在該區域內戰略要地黑門山發表談話，稱他53年前作為士兵曾登上這座山山頂，近期的事件顯示黑門山對以色列的重要性有增無減。他表示以軍將「無限期」駐紮於當地，直到「另一份能確保以色列安全的協議產生」，似乎有意藉由模糊的表態，再度使以色列領土獲得實質擴張。

與內唐亞胡同行的國防部長卡茨（Israel Katz）指出，黑門山的山頂形同以色列的眼睛，可以識別鄰近及遠處的敵人，他已指示以軍在該地建立防禦工事，以作為可能須長駐的準備。

一名要求不具名的以色列軍官透露，目前沒有計畫撤離居住在緩衝區內村莊的敘利亞人。

報導指出，雖然以色列官方聲稱該行動屬於臨時性質，但包括埃及、土耳其以及沙烏地阿拉伯，與聯合國都已對此行為發出譴責。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則呼籲在敘利亞有利益的各方勢力「確保不會發生任何額外的衝突」。

對於以方行動，敘利亞臨時政府已經向聯合國提出投訴，敘利亞反對派武裝的沙姆解放組織（HTS）領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Golani）14日稱，目前注重於重建國家，無意捲入新的衝突。