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敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

編譯梁采蘩／即時報導
本月敘利亞阿塞德政權垮台與3年前神學士（塔利班）政權席捲阿富汗的情況有幾分相似。特別是兩國政府都潰不成軍，留下美俄提供的大批武器彈藥供人接收。圖為在敘利亞阿塞德政權被推翻後的第一個周五祈禱日，一名婦女在奧瑪亞大清真寺前手持武器。(路透)
本月敘利亞阿塞德政權垮台與3年前神學士（塔利班）政權席捲阿富汗的情況有幾分相似。特別是兩國政府都潰不成軍，留下美俄提供的大批武器彈藥供人接收。圖為在敘利亞阿塞德政權被推翻後的第一個周五祈禱日，一名婦女在奧瑪亞大清真寺前手持武器。(路透)

反抗軍兵不血刃開進首都，總統倉皇出逃，原先替當權者撐腰的外國勢力只好協商撤軍。外交政策（Foreign Policy）指出，本月敘利亞阿塞德政權垮台與3年前神學士（塔利班）政權席捲阿富汗的情況有幾分相似。特別是兩國政府都潰不成軍，留下美俄提供的大批武器彈藥供人接收。那麼，阿富汗與敘利亞政府的垮台，美國與俄羅斯誰損失更慘重？

斯德哥爾摩國際和平研究所數據顯示，從1950年到1991年，蘇聯武器占敘利亞整體進口武器的94％。

2011年敘利亞內戰爆發時，敘國空軍擁有約7百架固定翼和旋翼飛機，陸軍擁有約5千輛坦克、4千輛裝甲車、3400門火砲、2600件反坦克武器和6百輛偵察車。這些武器被用於攻擊反抗軍據點，並對抗後來崛起的伊斯蘭國，多半毀於城市巷戰。

開源研究人員證實，敘軍在2011年至2020年間損失至少3380輛坦克和裝甲車。這期間俄羅斯繼續交付戰機與戰鬥直升機、數百輛坦克和戰術飛彈、以及數千枚反坦克和防空飛彈。

這些裝備顯然不足以保住阿塞德政權，目前不清楚有多少坦克和裝甲車被遺留。根據開源衝突監視組織Oryx，帶領反抗軍的「沙姆解放組織」（HTS）宣稱擄獲至少150輛坦克、超過75門火砲、69輛步兵戰鬥車，及64門多管火箭發射器和防空炮。

成千上萬的裝甲車、火炮和飛彈很可能已經或很快將被HTS掌握，但以色列的空襲恐打壞他們的如意算盤。以軍上周在敘利亞打擊約500個目標，聲稱摧毀阿塞德政權70％至80％的軍事能力。

相較之下，3年前阿富汗神學士的斬獲如何？

根據美國政府自己的估計，神學士當時奪下價值超過70億美元的美軍裝備。美國國防部2022年8月的報告指出，在美國撤軍後，在阿富汗仍留有價值41.2億美元的地面車輛和價值9.233億美元的軍機，包括9524枚地對空彈藥、4萬輛車輛、30萬支輕武器和150萬發彈藥。

這讓神學士如今擁有自己的空軍，還讓阿富汗成了龐大的武器黑市。據報美軍武器被用於喀什米爾、巴基斯坦和加薩，未來也不可避免出現在更多戰場。專家宣稱這是史上最大規模的武器轉移之一。

但外交政策指出，就實質意義而言，俄羅斯的損失大於美國，因為莫斯科如今急需那些武器，而美國在阿富汗幾乎沒留下最精銳裝備，主要是次級和三級品，供阿富汗軍警應付國內輕武裝叛亂。

美國沒帶走那些設備主要因為運回國成本過高，其軍事價值不值得這麼做；將許多美國車輛切成廢鐵，或留給阿富汗安全部隊反而更划算。

反觀俄國自從2022年2月入侵烏克蘭以來，已損失約8800輛裝甲車、3千多輛坦克，以及接近250架戰鬥機和直升機、甚至軍艦。即使發動戰爭經濟，生產線也無法彌補這些損失。

俄羅斯的多種武器庫存量已急劇下降，使得俄軍作戰能力2025年起可能受限。與神學士接收的M16步槍和福特卡車不同，那些輕裝備不太能用來壓制一個真正強大的對手，敘利亞的軍火庫則可能提供一些實質戰力。

但由於以色列對敘利亞軍事基地和設施的打擊，這些考量如今多屬假設。從俄羅斯及阿塞德政權損失的武器數量與類型來看，莫斯科受到的打擊遠高於華府在阿富汗撤軍的損失。

阿富汗 敘利亞 神學士

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