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土耳其大軍集結敘利亞邊境 美官員：恐即將大規模入侵

編譯盧思綸／即時報導
一名婦女16日站在敘利亞塞德納亞監獄內失蹤人員的海報旁。這裡在阿薩德統治下被稱為屠宰場。（路透）
一名婦女16日站在敘利亞塞德納亞監獄內失蹤人員的海報旁。這裡在阿薩德統治下被稱為屠宰場。（路透）

華爾街日報引述多名美國資深官員報導，敘利亞阿塞德政權垮台後，土耳其及其軍事盟友開始在接壤敘利亞邊境集結軍隊，很可能即將對美國支持的敘利亞庫德族展開大規模入侵；庫德族官員緊急致信美國候任總統川普求援，要求施壓土國總統厄多安收手。

其中一名美國官員說，這些部隊包含武裝民兵、土國特種部隊與砲兵，集中部署在土國北部接壤敘利亞的科巴尼（Kobani）附近，這座城市以庫德族為主要人口。

土國軍事集結發生在敘利亞阿塞德政權12月初垮台後不久，這與2019年土國入侵敘利亞東北部前的軍事行動相似。

一名美國官員表示，美方正在關注態勢發展，並且敦促克制。

報導指出，敘利亞庫德族民政部門官員阿邁德（Ilham Ahmed）16日向川普求援，他告訴川普土國的軍事行動迫在眉睫，希望川普能施壓土國總統厄多安停止邊境附近的軍事集結。

然而，根據隸屬庫德族、美方支持的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）發言人，由美國斡旋，敘利亞庫德族和土國扶植的科巴尼叛軍勢力間的停火協議在16日破局。

發言人還說，目前在科巴尼東部和西部城市目擊「大量軍事集結」。

對此土耳其駐華府大使館發言人未回應置評請求。

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