我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

變天後第1次禮拜 敘利亞基督徒憂新政府限縮宗教自由

中央社／15日即時報導

敘利亞基督徒15日參加周日禮拜，這是一周前巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）戲劇性遭推翻以來第一次，考驗著新伊斯蘭統治者宣稱將保障少數族群權利的承諾。

路透報導，伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）上周上台後對敘利亞少數族群保證，他們的生活方式不會受到威脅。

阿塞德垮台之前，包括基督徒在內的歷史悠久宗教少數群體都可自由進行宗教活動，現在一些人對伊斯蘭政府上台後的未來感到不安。

15日上午，大馬士革基督教徒聚居區巴布圖馬（Bab Touma）的街道上，擠滿了從教堂回來的信徒，有些人仍保持謹慎態度。

當地居民巴薩（Maha Barsa）參加彌撒後說：「我們很害怕，我們還是很怕。」

巴薩表示，沙姆解放組織接管至今已一周，她幾乎沒有出門，雖然沒有發生讓她擔心的事，但「狀況不明」。

在阿塞德長期據點、沿海城市拉塔基亞（Latakia），聖喬治希臘東正教大教堂（St George Greek Orthodox Cathedral）的教區委員會秘書阿赫拉斯（Lina Akhras）15日說，阿塞德統治下的基督徒，在信仰自由方面感到「安心」，他們只是想和平與和諧地生活。

她告訴路透社：「（阿塞德垮台）發生的這麼突然，我們不知道會變怎樣…感謝上帝，我們得到很多保證，我們看到沙姆解放組織委員會的成員聯繫了我們的神職人員。」

阿塞德 敘利亞 大馬士革

上一則

南韓戒嚴當晚真相 國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

下一則

跌倒腦出血…79歲巴西總統魯拉出院 需休養15天

延伸閱讀

以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標
趁機擴張？以色列砸1100萬美元擴大占領戈蘭高地 目標增加1倍人口

趁機擴張？以色列砸1100萬美元擴大占領戈蘭高地 目標增加1倍人口
敘反抗軍領袖：現階段專注重建 無意與以色列爆發衝突

敘反抗軍領袖：現階段專注重建 無意與以色列爆發衝突
伊朗官員：阿塞德政權垮台前 曾怨土耳其支持推翻他

伊朗官員：阿塞德政權垮台前 曾怨土耳其支持推翻他

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

2024-12-08 19:20
阿塞德政權8日垮台後，大批車輛離開大馬士革。（美聯社）

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

2024-12-08 21:00
敘利亞前總統阿塞德弟弟馬赫家的地下密道被反抗軍曝光。（截圖自@ummukhayr和@YavuzSelim23_1在X的影音）

阿塞德家族逃亡密道曝光 走廊就好幾公里 寬到卡車也能過

2024-12-09 09:04
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08

超人氣

更多 >
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變
支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金