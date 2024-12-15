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趁機擴張？以色列砸1100萬美元擴大占領戈蘭高地 目標增加1倍人口

編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方車輛15日在接壤敘利亞邊境、以國占領的戈蘭高地。（路透）
以色列軍方車輛15日在接壤敘利亞邊境、以國占領的戈蘭高地。（路透）

以色列15日通過一項1100萬美元計畫，鼓勵擴大在戈蘭高地占領地的囤墾區，打算將區域內人口數量增加一倍，稱儘管敘利亞反抗軍推翻阿塞德政權，來自敘利亞的威脅仍然存在。華盛頓郵報指出，以色列此舉凸顯他們利用鄰國權力真空鞏固邊界安全，並推動擴大囤墾區。

路透報導，以色列總理內唐亞胡辦公室提交這項計畫，稱「考慮到戰爭和敘利亞面臨的新戰線，並希望使戈蘭高地的人口增加一倍」。

內唐亞胡15日聲明表示，「鞏固戈蘭高地就是鞏固以色列，這在當前尤其重要。我們將繼續守住這片土地，讓它繁榮發展，並在此定居。」

內唐亞胡說，以色列沒有興趣和敘利亞發生衝突，而目前在敘利亞的行動旨在「挫敗來自敘利亞的潛在威脅，並防止恐怖分子接管我們邊境附近」。

另外，內唐亞胡透露，他14日曾與美國候任總統川普商討敘利亞安全事態發展。

以色列國防部長卡茲在聲明中表示，敘利亞的最新發展增加對以色列的威脅，「儘管反抗軍領導人聲稱表現出溫和的形象」。

華郵報導，自伊斯蘭反抗軍「沙姆解放組織」8日推翻長達50年阿塞德政權後，以色列便對敘利亞境內發動數百次空襲，並進行一次地面突襲，行動範圍從被占領的戈蘭高地延伸至一個此前非軍事緩衝區。以色列軍隊迅速占據敘利亞的廢棄軍事據點，而空襲也摧毀敘利亞大部分軍事能力。

以色列在1967年六日戰爭中，從敘利亞奪取大部分戰略高原戈蘭高地，並於1981年將其吞併。2019年，時任美國總統的川普宣布美國支持以色列對戈蘭高地的主權，但這項聲明並未獲得多數國家承認。敘利亞要求以色列撤軍，但以色列以安全為由拒絕，各種和平努力也失敗。

敘利亞 以色列 阿塞德

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