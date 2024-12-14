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路透：俄國自敘利亞前線撤軍 但無意放棄2基地

中央社／敘利亞塔爾圖斯14日綜合外電報導

有4名敘利亞官員告訴路透，俄羅斯正從敘國北部前線及阿拉維山（Alawite）哨所撤軍，但並未離開俄軍在敘國的兩大軍事基地，目前也不打算棄守。

路透報導，被推翻的敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），及其已故父親前總統哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）都與莫斯科建立緊密同盟關係，這使俄羅斯在敘國位於拉塔基亞（Latakia）的赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）和坐落塔爾圖斯（Tartous）的海軍基地在阿塞德被推翻後前景未卜。

昨天有衛星影像顯示，赫梅敏基地似乎至少出現2架安托諾夫An-124型（Antonov An-124）運輸機，其錐頭大開，顯然是準備進行裝載作業。

與俄方有聯繫的敘利亞軍事及國安消息人士告訴路透，莫斯科正在從前線撤軍，包括撤出一些重裝備和敘國高階官員。

然而消息人士也指出，俄羅斯並未自兩大軍事基地撤離，目前也不打算這麼做。由於當前局勢相當敏感，這些消息人士不願具名。

與俄羅斯軍方有接觸的一名敘利亞高階軍官向路透社透露，確實有部分裝備及阿塞德軍隊裡相當高階的軍官被送回莫斯科，不過俄方現階段目標是根據當地情勢發展進行重組和重新部署。

和新過渡政府關係密切的一位反抗軍高階官員也告訴路透，敘利亞與俄羅斯雙方目前尚未就俄國在敘利亞的軍事部署，還有阿塞德政府與莫斯科過去所達成的協議等議題進行討論。

敘利亞 阿塞德 俄羅斯

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