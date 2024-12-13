阿塞德垮台讓敘利亞陷權力真空 美盟友跟叛軍交戰與停止打擊IS

在阿塞德被驅逐後的第一個星期五祈禱，許多敘利亞人聚集在大馬士革中心廣場慶祝。美聯社

華爾街日報13日報導，美國在敘利亞 的主要盟友警告，阿塞德 政權垮台後的權力真空正導致土耳其 支持的叛軍對他們發動攻擊，並迫使該團體停止持續多年的打擊伊斯蘭國（IS）行動。

庫德族領導的敘利亞民主軍（SDF）控制著約三分之一的敘國國土，還把守各地關押數萬IS戰士及其家眷的拘留中心。然而，自從阿塞德政權垮台後，SDF就一直在跟土耳其支持的叛軍作戰。

SDF指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）將軍12日透過翻譯受訪時，呼籲美國支持者向土耳其施壓，控制安卡拉當局支持的叛軍，並協助執行最近商定的停火，「我希望美國將施展足夠的政治壓力，以阻止這些針對我們地區的攻擊，到目前為止還不夠」。

敘利亞內戰讓SDF能夠在東北部開闢一塊飛地，並在成功執行聯合任務，擊潰了IS自封的哈里發國後，贏得美方支持鎮壓IS，但敘國政府解體將SDF置於危險處境，阿塞德的失勢則增強了土耳其的影響力。

美國指定為恐怖組織的叛軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導了對政府軍的主要攻勢，用了不到2周的時間，就攻占一系列城市。其他土耳其支持的叛軍也在北部針對SDF發動進攻，雙方爭奪著土耳其南部邊境上的領土。

阿布迪說，針對SDF的襲擊已迫使他們停止打擊IS的行動，並將一些囚犯轉到更穩定的地區，包括從戰鬥最為激烈的曼比季（Manbij）向東南送往拉卡（Raqqa）。

美國國務卿布林肯12日飛往土耳其會晤總統厄多安以討論敘利亞的未來，並尋求安卡拉的保證，將在針對庫德族戰士的行動中保持謹慎。然而，SDF與庫德工人黨（PKK）有關，土耳其反對SDF，也反對美國對SDF的支持，認為SDF是恐怖分子。土國外交部13日表示，土美兩國的共同優先事項是「結束IS和PKK在當地的主導地位」。

雖然HTS已承諾保護庫德族在內的敘利亞所有少數民族，卻與土耳其有著長期關係，12日還在大馬士革接待了土國情報首長卡林（Ibrahim Kalin）。華爾街日報指出，這一點正考驗著美方對SDF此一敘國長期合作夥伴的承諾，候任總統川普卻稱美國自己不應該參與其中。

阿布迪表示，「這確實讓我們擔憂，他們將嘗試推動大馬士革的新當局，為他們在敘利亞的利益服務，這顯然是針對我們」。