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敘利亞3個月過渡政府期間 暫停行憲和國會運作

中央社大馬士革12日綜合外電報導
敘利亞反抗勢力推翻總統阿塞德後，12日在大馬士革，人們高舉旗幟歡呼。路透
敘利亞反抗勢力推翻總統阿塞德後，12日在大馬士革，人們高舉旗幟歡呼。路透

敘利亞總統阿塞德垮台後，反抗軍成立為期3個月至明年3月初的過渡政府，政府發言人阿爾納烏特今天告訴法新社，這3個月期間暫停實行憲法，國會也暫停運作。

阿爾納烏特（Obaida Arnaout）表示：「將有1個司法與人權委員會成立，來檢視這部憲法，之後提出修憲。」

敘利亞憲法於2012年制定，當中並未明文規定伊斯蘭教是國教。

伊斯蘭主義好戰團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導的反抗軍8日占領敘利亞首都大馬士革，致使阿塞德（Bashar al-Assad）流亡海外。

反抗軍10日任命巴席爾（Mohammed al-Bashir）擔任過渡政府總理至明年3月1日。他原本在沙姆解放組織位於敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）的大本營領導這個組織聲稱的「救世政府」（Salvation Government）。

阿爾納烏特說，救世政府的內閣官員和阿塞德前政府的部長將於17日就政權交接進行會商。他還表示：「過渡期將持續3個月，維護和保護各部門是我們的優先要務。」

阿爾納烏特在如今已由新的反抗軍當局占領的敘利亞國營電視台總部承諾，他們將開始實行「法治」，「所有對敘利亞人民犯下罪行的人都將依法論處」。

被問到有關於宗教與個人自由的議題時，阿爾納烏特表示，他們「尊重敘利亞的宗教和文化多元」，這些都將維持不變。

敘利亞 阿塞德 大馬士革

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