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阿塞德官邸山珍海味 敘利亞第一夫人挑食不吃菠菜

編譯中心╱綜合11日電
敘利亞前總統阿塞德官邸廚房滿滿新鮮食材，官邸外卻是民眾排隊領食物，形成強烈對比。(取材自Ｘ平台)
敘利亞前總統阿塞德官邸廚房滿滿新鮮食材，官邸外卻是民眾排隊領食物，形成強烈對比。(取材自Ｘ平台)

敘利亞正處於政權交接的空窗期，到處出現混亂，民眾和反抗軍被目擊洗劫總統官邸，在廚房發現山珍海味之外，還有一份菜單備註「第一夫人不吃菠菜」，對比官邸外發生銀行搶案，還有民眾排隊領食物，十分諷刺。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一段路透公布的影片顯示，敘利亞反抗軍和民眾衝進流亡總統阿塞德官邸大肆搜刮。入口處可見一些小孩跑來跑去，還有許多人大搖大擺搬走家具。另一段影片，拍攝於大馬士革總統官邸，裡面的設備一應俱全，包括一個工業冷凍庫和一個披薩烤爐。

廚房依然存放有水果、蔬菜和魚。一本筆記本中紀錄了「夫人」和「主人」的菜單，其中備註有他們的飲食偏好以及食譜。拍攝者發現其中寫到：「夫人討厭菠菜，我們不會再煮了，明天煮鮭魚或鰤魚。」

對比敘利亞民眾生活，總統官邸廚房滿滿新鮮食材，還有冷凍海鮮，宛如平行時空，不知民間疾苦。

另據英國BBC報導，執政逾半世紀的阿塞德家族8日閃電垮台，最新流傳的照片顯示，叛軍衝向阿塞德父親的墓地，把棺木挖出來放火焚燒並拍照。其父親哈菲茲•阿塞德（Hafez al-Assad）也是敘利亞前總統，於2000年去世。

報導稱，持續逾13年的敘利亞內戰至少造成20萬平民死亡，超過670萬人流離失所。阿塞德政權垮台後，被任命為過渡政府總理的巴席爾（Mohamed al-Bashir）向離散世界各地的同胞喊話「回家來」：「我們需要重建，讓國家重新站起來。」

另據太陽報報導，阿塞德與妻小流亡俄羅斯，而他的弟弟馬赫是精銳第四裝甲師指揮官，目前下落不明。據說馬赫過去曾發動毒氣攻擊殺害1700多人，那是本世紀最嚴重戰爭罪，甚至營運毒品工廠供給戰士獲取利益，如今一朝垮台，他也成為各界獵殺對象。

太陽報描述，馬赫是阿塞德家族最殘暴的人，被稱為阿塞德政權的「執行者」，負責監督「骯髒工作」。

他在2011年3月策畫大規模鎮壓，包括在大馬士革郊區古塔（Ghouta）實施沙林毒氣攻擊，美國估計古塔事件造成1429人喪生，那是本世紀最嚴重的戰爭罪。

馬赫也被聯合國點名涉嫌策畫殺害黎巴嫩前總理哈里里（Rafic Hariri）。

另外，傳聞馬赫的第四裝甲師、敘利亞空軍情報局和國衛隊，長期仰賴產銷芬乃他林毒品獲取經濟利益，並藉此對波斯灣國家施加影響力。芬乃他林是安非他命和茶鹼的化合毒品。

敘利亞流亡總統阿塞德的弟弟馬赫，在家族政權垮台後下落不明。(取材自Ｘ平台)
敘利亞流亡總統阿塞德的弟弟馬赫，在家族政權垮台後下落不明。(取材自Ｘ平台)

阿塞德 敘利亞 毒品

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