用毒氣彈屠殺1700人 阿塞德弟弟不穩定到自己爸爸都怕

敘利亞流亡總統阿塞德的弟弟馬赫，在家族政權垮台後下落不明。（取材自X平台@ArabCitzen）

太陽報報導，敘利亞 總統阿塞德 (Bashar al-Assad)與妻小流亡俄羅斯，而他的弟弟馬赫是精銳第四裝甲師指揮官，目前下落不明。據說馬赫過去曾發動毒氣攻擊殺害1700多人，那是本世紀最嚴重戰爭罪，甚至營運毒品 工廠供給戰士獲取利益，如今一朝垮台，他也成為各界獵殺對象。

太陽報描述，馬赫是阿塞德家族最殘暴的人，就連他父親、敘利亞前總統巴夏爾・阿塞德都認為，馬赫太不穩定，不能領導國家。

馬赫素來被稱為阿塞德政權的「執行者」（The Enforcer），負責監督「骯髒工作」。

他在2011年3月策畫大規模鎮壓，包括在大馬士革郊區古塔（Ghouta）實施沙林毒氣攻擊，美國估計古塔事件造成1429人喪生，那是本世紀最嚴重的戰爭罪。

當時敘利亞武裝部隊總司令是阿塞德，他麾下負責執行的精銳第四裝甲師指揮官就是馬赫。報導提到，精銳部隊不同於由義務役士兵組成的軍隊，他們會毫不猶豫執行任何可怕命令。

馬赫也嚴密控制情報部門，被聯合國點名涉嫌策畫殺害黎巴嫩前總理哈里里（Rafic Hariri）。

許多活動人士和觀察組織稱，在敘利亞內戰期間，有影片顯示馬赫親自射殺手無寸鐵的抗議者，還有士兵透露被下令「一開始就要瞄準頭或心臟」。

另外，傳聞馬赫的第四裝甲師、敘利亞空軍情報局和國衛隊，長期仰賴產銷芬乃他林毒品獲取經濟利益，並藉此對波斯灣國家施加影響力。芬乃他林是安非他命和茶鹼的化合毒品。