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反抗軍進阿塞德大本營獲支持 沒搞報復殺戮、和氣收場

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反抗軍進阿塞德大本營獲支持 沒搞報復殺戮、和氣收場

編譯盧思綸／即時報導
敘利亞卡米什利一名男子焚燒流亡總統阿塞德的畫像。(路透)
敘利亞卡米什利一名男子焚燒流亡總統阿塞德的畫像。(路透)

路透報導，遜尼派伊斯蘭反抗軍9日拜訪敘利亞卡爾達哈（Qardaha），會晤當地長者取得支持聲明，這是流亡總統阿塞德家鄉兼所屬的阿拉維派的大本營；反抗軍此舉也展現並未如阿塞德先前聲稱的暴力報復，對當地居民而言是重要的正向訊號。

阿拉維派是伊斯蘭教什葉派的一個分支，約占敘利亞全國人口的10%，主要集中在靠近地中海和土耳其邊境的拉塔基亞省；卡爾達哈位於這個省內。

三名居民透露，反抗軍代表團與當地數十位宗教人士、長者及其他市政廳人士討論後，阿拉維派的重要人士簽署一份支持反抗軍的聲明，其中強調宗教和文化多樣性，並呼籲新統治者恢復省警察和服務，且同意移交當地居民持有的任何武器。

這份聲明有30多人連署，反抗軍並未簽署。

居民表示，代表團包括「沙姆解放組織」和「自由敘利亞軍」，而這是新統治者展現寬容的訊號，振奮人心。

反抗軍如何對待阿塞德所屬的阿拉維派人口備受關注，因為該族群普遍支持阿塞德，並加入阿塞德的總統衛隊，在長達13年內戰中，許多人為阿塞德家族付出生命。

反抗軍此舉被視為試金石，用以判斷是否會對他們仇視長達50年的前政權實施暴力報復。阿塞德長期聲稱反抗軍是恐怖份子，且聲稱倘若阿塞德政權垮台，反抗軍將屠殺阿拉維派。

阿塞德 敘利亞 邊境

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