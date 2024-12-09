敘利亞阿塞德倒台 民眾洗劫總統府 餐具、家具搬光

影片顯示，民眾到總統府取走大量物品。（X平台影片截圖）

敘利亞 反抗軍沙姆解放組織發動一波閃電攻勢，於不到兩周內奪取政府掌控的首都大馬士革 ；在敘利亞總統阿塞德 政府倒台後，民眾成群結隊進入總統府，漫遊各個房間參觀，並擺好姿勢拍照，有些人還拿走了家具、餐具或裝飾品，大馬士革、阿勒坡等地有民眾上街慶祝。

路透報導，影片顯示，人們進入拉瓦達總統府，孩童們在豪華的房間中跑來跑去，一些男人們推著大箱子離開；幾個男人肩上扛著辦公座椅，在一間儲藏室裡，櫥櫃裡的東西被洗劫一空，一些物品散落在地板上。

在另一個位於穆哈吉林(Muhajreen)區的總統府，一群男人和女人走過白色大理石地板，穿過高聳的木門。一個男人手裡拿著一隻花瓶，而房間中一個大櫃子門半開著，架上已空無一物。

另外，中央社引述法新社報導，總統阿塞德逃亡後，敘利亞全國歡欣鼓舞慶祝阿塞德家族50年鐵腕統治告終。沙姆解放組織領袖喬拉尼在具指標意義的奧米亞大清真寺為「歷史性勝利」喝彩，表示「此一勝利，我的兄弟們，對這個地區而言具有歷史性意義」。

沙姆解放組織為首的反抗軍派系聯合作戰室，在加密通訊軟體Telegram發布聲明指出，聯合作戰室「宣布大馬士革巿下午4時實施宵禁到（隔天）清晨5時」。

喬拉尼在上傳Telegram的影片中同時表示，由反抗軍接管也是「這個伊斯蘭教國家全國」的勝利。他說，「今天，敘利亞得到淨化」，強調「此一勝利源自於在監獄中長期受苦的人，以及打破枷鎖的聖戰士們」。

他強調，在阿塞德治下，敘利亞變成「遂行伊朗人野心」之地、「宗派主義盛行」；他指的是阿塞德的盟友德黑蘭，及其代理人黎巴嫩什葉派基本教義軍事和政治組織真主黨。

發表上述談話同時，俄羅斯多家通訊社報導，阿塞德和家人已經抵達俄羅斯首都莫斯科。

沙姆解放組織前身是蓋達組織（Al-Qaeda）在敘利亞分支的努斯拉陣線（Jabhat al-Nusra）。努斯拉陣線於2016年7月宣布脫離蓋達而自立門戶，並與全球恐怖網路畫清界線，以免成為外國聯軍攻擊目標；努斯拉陣線後來與其他武裝團體整併，於隔年成立沙姆解放組織。

被西方政府正式宣布為恐怖組織的沙姆解放組織，多年來一直試圖改變形象。