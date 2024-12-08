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以色列軍隊50年來首闖敘利亞 占領境內目標 搶武器、毀軍火庫存

編譯盧思綸／即時報導
以色列軍隊8日穿越與敘利亞的軍事緩衝區進入敘利亞境內。(歐新社)
以色列軍隊8日穿越與敘利亞的軍事緩衝區進入敘利亞境內。(歐新社)

紐約時報引述匿名以色列官員報導，以色列地面部隊在周末越過與敘利亞邊界的非軍事區，控制敘利亞一側的黑門山（Mount Hermon）以及幾個穩定局勢的重要戰略地點，這是自1973年十月戰爭以來首次公開進入敘利亞領土。

以色列此次部署正值敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」成功推進，迫使總統阿塞德下台並逃亡，造成地區局勢更加不穩定。

以色列軍方參謀長哈勒維7日晚間似乎證實，以色列部隊已越過戈蘭高地的非軍事緩衝區。他表示，以色列「已將部隊部署至敘利亞領土」，但未進一步說明細節。

以色列多年來在敘利亞秘密行動，最近以打擊黎巴嫩真主黨補給線為由，更公開襲擊敘利亞地點和人員。

兩名官員表示，以色列空軍周末也襲擊敘利亞境內目標，摧毀可能落入反抗軍手中並被以色列視為戰略威脅的政府軍事資產。

官員表示，這些敘利亞軍事資產先前曾對以色列構成威脅，而現在，極端分子可能會奪取控制權並利用這些資產來對付以色列，從而加劇這一風險。

這些軍事資產包括少量化學武器庫存，主要是芥子氣和 VX 毒氣，還有配備雷達的俄製防空飛彈電池和車輛，以及飛毛腿飛彈（Scud missiles）庫存。

而以色列總理內唐亞胡8日宣布，以命令軍隊「接管以色列和敘利亞之間的緩衝區」，並表示以色列軍隊已經占領敘利亞軍隊放棄的軍事哨所，但沒有具體說明他們是否已進入敘利亞領土。

以色列軍方表示「不干涉敘利亞內部事件」，但補充說，必要時候會採取行動保護區域內的以色列平民。

以色列 敘利亞 阿塞德

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