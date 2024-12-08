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川普將重返白宮 卡達總理談加薩停火：感覺契機又浮現了

中央社杜哈7日綜合外電報導
卡達總理穆罕默德。(路透)
卡達總理穆罕默德。(路透)

卡達總理謝赫．穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）昨天說，川普（Donald Trump）當選美國總統後，加薩走廊的停火和人質交換協議談判已經出現新契機。

法新社報導，卡達、美國、埃及共同參與為時數個月的加薩走廊（Gaza Strip）休戰與釋放人質談判，但迄今尚未成功。

卡達11月宣布暫停調解加薩走廊戰事，還說巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與以色列都展現出認真的談判意願時，才會恢復調解。

卡達總理謝赫．穆罕默德於「杜哈論壇」（Doha Forum）發表談話：「美國總統大選後，我們感覺契機又浮現了。」

跟哈瑪斯代表團關係密切的消息人士指出：「基於跟調解方的接觸，我們預期新一輪談判很可能本週在開羅展開，討論有關停火與換囚的構想及提議。」

哈瑪斯昨天重申過往立場，只有確保加薩戰爭結束才能達成停火協議；以色列當局則說，只有消滅哈瑪斯，戰爭才能結束。

哈瑪斯聲明援引高層官員達威希（Mohammad Darwish）的說法：「停止戰爭和侵略是達成任何協議的條件。」

哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）10月中旬在加薩走廊遭以色列部隊擊斃後，這個組織就沒有任命新領袖。

哈瑪斯的聲明提到，為商討加薩走廊與中東地區的情勢發展，達威希昨天會晤土耳其外交部長，今天也會見了伊朗外長。

另外，加薩走廊衛生部門官員表示，以色列軍隊昨天對當地的襲擊，造成至少34名巴勒斯坦人喪命。

加薩 哈瑪斯 以色列

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