「我們終於恢復自由了」敘利亞人上街歡慶13年內戰結束

敘利亞首都大馬士革街頭，8日有民眾上街慶祝前總統阿塞德政權倒台。（路透）

西方國家媒體及通訊社已出現愈來愈多敘利亞 首都大馬士革 等城市民眾歡欣上街的圖像，慶祝敘國前總統阿塞德 政權崩潰，目前阿塞德下落不明，傳已搭機前往不明地點。

敘利亞在2011年的阿拉伯之春運動後陷入內戰，期間又遇上恐怖組織伊斯蘭國（IS）在敘國部分地區建國，西方國家合力圍剿IS的行動進一步造成敘國動亂，拉卡（Rakka）等城市遭轟炸，幾如廢墟。IS逐漸銷聲匿跡後，阿塞德政府始終未能有效統治全國，形成敘北由親土耳其團體或庫德族組織控制、敘南由政府軍控制態勢。

反抗軍「沙姆解放組織」8日清晨宣布占領第三大城荷姆斯時，美國的評估是阿塞德政權近日之內將垮台，未料僅數小時，即傳出反抗軍進入大馬士革且總統阿塞德已搭機出逃消息。阿塞德執政24年，之前他父親老阿塞德執政29年，兩代家族控制敘利亞逾半世紀，至此畫上句點。

紐約時報報導，許多敘國民眾8日上街歡慶，或在凌晨時分得知消息不敢置信且激動不已。8日的情勢發展標識著長達13年的內戰結束，也讓無數民眾想起他們被折磨、失蹤或喪生的親人，他們在戰火中毀壞的家園，以及他們失去的時光。

44歲的民眾伊曼．奧德（Eman Ouad）在受訪時不斷說著「感謝主，感謝主」，她曾是大馬士革居民，現在被迫移居敘國西北部，她的丈夫已在內戰中死亡，她說：「我們終於恢復自由了，13年的牢牢控制，13年的流離。」