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敘利亞反抗軍攻進大馬士革 首都「軍事淪陷」阿塞德政權高層釀叛逃

編譯盧思綸／即時報導
敘利亞反抗軍7日進入荷姆斯城市街道。(美聯社)
敘利亞反抗軍7日進入荷姆斯城市街道。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名敘利亞大馬士革當地居民表示，反抗軍似乎已經進入大馬士革，阿塞德政權的防禦出現許多潰敗跡象，而一名知悉反抗軍進展的消息人士透露，「大馬士革在軍事角度上已經淪陷」。

報導指出，一名大馬士革居民表示，反抗軍「沙姆解放組織」武裝份子出現在北部城鎮巴澤（Barzeh），目前與政府軍交戰中。他描述，「我看見叛軍戰士穿梭在巴澤大街小巷，朝警察俱樂部街（Police Club Street）移動」，不僅聽到非常激烈的交戰聲，「電力也被切斷、網路訊號非常微弱，所有人都待在家裡」。

上述知情人士補充，偵察部隊在夜間進入大馬士革，試圖尋找總統阿塞德，但未能找到他。

他還說，反抗軍特別行動小組已經進入大馬士革，並在「戰略地點」占據關鍵位置。

反抗軍稱，目前與阿塞德政權高層接觸，這些高層考慮叛逃。

CNN描述，反抗軍8日上午從東、南和北方向大馬士革推進，已經距離首都中心不到5英里（約8公里），在部分郊區僅距離1英里（約1.6公里）。

大馬士革 阿塞德 敘利亞

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