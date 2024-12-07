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敘利亞叛軍逼近大馬士革 總統阿塞德「不見踪影」

戰爭觀察團體：敘利亞反抗軍已進入第3大城荷姆斯

中央社／貝魯特7日綜合外電報導
敘利亞戰爭觀察團體表示，反抗軍已於7日晚間進入敘國第3大城荷姆斯，並掌控部分地區。（路透）
敘利亞戰爭觀察團體表示，反抗軍已於7日晚間進入敘國第3大城荷姆斯，並掌控部分地區。（路透）

敘利亞戰爭觀察團體表示，反抗軍已於今天晚間進入敘國第3大城荷姆斯，並掌控部分地區，敘國國防部則否認上述消息。

法新社報導，對敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）當局而言，荷姆斯（Homs）的淪陷堪稱重大打擊。這座城市位於首都大馬士革（Damascus）和沿海省份拉塔基亞（Latakia）和塔爾圖斯（Tartus）交匯處，不僅是阿塞德的根據地，也是俄羅斯戰略海軍基地所在地。

總部位於英國的「敘利亞人權瞭望台組織」主任拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，敘國安全部隊撤離荷姆斯的最後陣地後，「反抗軍已進入當地並控制部分地區」。

國防部則反駁，指該市仍處於政府軍控制下，軍隊也繼續鎮守荷姆斯周圍的陣地。

反抗軍於11月27日發動閃電攻勢，並接連攻下敘國第2大城阿勒坡和中部戰略要城哈瑪（Hama），步步進逼大馬士革。

敘國官方媒體稍早報導，政府軍已在大馬士革周圍建立「銅牆鐵壁」，以防禦持續推進的反抗軍。

敘國內政部長拉赫曼（Mohammed al-Rahmoun）告訴國營電視台，「大馬士革及周邊地區設有非常強大的安全和軍事警戒線，沒有人…可以突破武裝部隊打造的這條防線。」

荷姆斯 國防部 內政部

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