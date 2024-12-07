國際原子能總署：伊朗正大力增產濃縮鈾 濃度近核武等級

「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西。（路透）

聯合國 （UN）核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西今天告訴路透，伊朗 正在「劇烈」加快將濃縮鈾濃度提升至最高60%，也就是接近核武等級的約莫90%。

國際原子能總署稍晚也在發給成員國的1份機密報告當中，證實伊朗正在加速提煉濃縮鈾。鈾濃度提高後可作為民用核能發電燃料，也可能提升為核武。

西方國家表示，任何民用計畫都無法合理解釋為何要將濃縮鈾提升到如此高濃度，且沒有哪個其他國家這麼做不是為了製造核武。因此國際原子能總署的最新發現，將令西方的警覺加劇。

根據國際原子能總署的衡量標準，伊朗已有足夠的濃度最高60%濃縮鈾，可供進一步提高濃度來製造4件核武器。

葛羅西（Rafael Grossi）在中東國家巴林舉行的安全會議「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）場邊對路透社表示：「國際原子能總署今天宣布，（伊朗的濃度）60%（濃縮鈾）庫存產能正大幅增加。」

他指出，伊朗目前每月生產5至7公斤的濃度最高60%濃縮鈾，但產能準備提高至目前水準的「7、8倍，甚或更高」。

國際原子能總署的報告表示，這意味伊朗濃度60%的濃縮鈾數量將「大幅」增加，單在福爾多（Fordow）的鈾濃縮廠每月將可生產超過34公斤的濃縮鈾。

伊朗在納坦茲（Natanz）也有另個工廠生產濃度最高達60%的濃縮鈾。