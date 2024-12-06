我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普勝選 梅蘭妮亞歸功18歲拜倫「獲更多Z世代選票」

神隱多日終於出面 尹錫悅致歉承諾：不會有第二次戒嚴

國際原子能總署警告：伊朗大力加速鈾濃縮至接近核彈級別

編譯徐榆涵／即時報導
國際原子能總署署長葛羅西。(歐新社)
國際原子能總署署長葛羅西。(歐新社)

聯合國核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）6日表示，伊朗正在大力加速鈾濃縮提煉，使其純度達到60%，接近武器等級的大約90%。

路透報導，國際原子能總署在一份提交給成員國的機密報告中證實，伊朗正在加速鈾濃縮提煉，使其既可用作民用核能發電的燃料，也有可能用作核武器。

國際原子能總署的調查結果加深西方國家的警覺，他們認為沒有理由在任何民用計畫下，將鈾濃縮到如此高的水平，也沒有任何國家在不生產核彈的情況下這樣做。

但伊朗否認正在研發核武。

根據國際原子能總署標準，德黑蘭已經擁有足夠的純度高達60%的材料，如果再進一步濃縮，可以製造4枚核彈。

葛羅西在巴林舉行的麥納瑪對話（Manama Dialogue）安全會議期間表示：「今天，本機構宣布（伊朗）60%（純度）庫存的產能正在大幅提高。」

他表示，伊朗的生產能力將比目前每月生產5至7公斤純度高達60%濃縮鈾的水平提高「7倍、8倍，甚至更多」。

國際原子能總署指出，伊朗提高福爾多（Fordow）工廠兩個相互連接的先進IR-6離心機級聯所裝入材料的濃縮率。該廠之前已將鈾濃縮至60%的純度，使用的是5%濃縮率的材料。現在裝入的材料是已濃縮至20%，這加速了達到60%純度的進程。

報告指出，此變化意味著伊朗將顯著增加把鈾濃縮至60%純度的數量，僅福爾多一地，每月就可達到34公斤以上。伊朗還在另一個基地納坦茲（Natanz）將鈾濃縮至60%。

報告稱，必須將伊朗作為緊急事項，對其採用更嚴格的保障措施，以確保福爾多不會「被濫用於生產濃縮程度高於伊朗所申報的鈾，並且申報的核材料不會被轉移」。

上周，歐洲和伊朗官員舉行會談，在美國準總統川普重返白宮前就核計畫進行認真談判，但進展甚微。

伊朗 核彈 白宮

上一則

終於出面 尹錫悅對全國致歉：不會有第二次戒嚴

下一則

南韓在野黨魁批尹錫悅談話令國民更怒 稱下台才是唯一正解

延伸閱讀

敘利亞內戰告急 中東衝突持續惡化 俄敘聯軍狂轟反抗軍 伊朗承諾相助

敘利亞內戰告急 中東衝突持續惡化 俄敘聯軍狂轟反抗軍 伊朗承諾相助
伊朗稱阿勒坡領事館遇襲 外長急赴敘利亞討論

伊朗稱阿勒坡領事館遇襲 外長急赴敘利亞討論
伊朗：11/29將與法德英舉行核會談

伊朗：11/29將與法德英舉行核會談
伊朗最高領袖顧問：儘管川普當選 與北京連結不變

伊朗最高領袖顧問：儘管川普當選 與北京連結不變

熱門新聞

梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
英國哈利王子（左）與妻子梅根許久未一同公開露面。（路透）

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

2024-12-01 19:30
南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。(美聯社)

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

2024-12-03 08:55
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。(美聯社)

烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

2024-12-01 01:30

超人氣

更多 >
節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備

節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
日本女星中山美穗離世 享年54歲

日本女星中山美穗離世 享年54歲