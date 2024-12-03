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敘利亞內戰 義憂再現2015年難民潮 當年德收留百萬難民

編譯中心╱綜合2日電
敘利亞內戰加劇，義大利外長擔心可能再度引爆像近10年前一樣的激烈難民潮；圖為2日敘利亞Idlib北部Harbnush附近，因空襲被摧毀的難民營地。（美聯社）
敘利亞內戰加劇，義大利外長擔心可能再度引爆像近10年前一樣的激烈難民潮；圖為2日敘利亞Idlib北部Harbnush附近，因空襲被摧毀的難民營地。（美聯社）

敘利亞內戰加劇，政府軍近日首度失守第二大城；義大利外長塔加尼(Antonio Tajani)警告，敘利亞正面臨新一波難民潰逃與人道主義危機，國際社會必須盡速採取行動，避免局勢不可收拾。

央廣報導，敘利亞反抗軍日前發動奇襲，政府軍失守第二大城阿勒坡市(Aleppo)。義大利副總理兼外交部長塔加尼2日接受義媒「國家報」(La Nazione)等媒體聯合訪問指出，他非常擔憂目前敘利亞局勢，可能再度引爆像近10年前一樣的激烈難民潮。

2015年，敘利亞內戰惡化導致數十萬難民逃往歐洲，當時德國總理梅克爾做出評價兩極的歷史性決定，她向難民敞開大門，德國在2015、2016年共收留超過百萬名難民。梅克爾近日出版傳記，描述當初難民危機決策背後的心路歷程。

隨著近年歐洲右派政府崛起，不少國家對移民採取嚴控政策。塔加尼在專訪中坦言，敘利亞上次爆發重大難民危機時，敘利亞難民在德國受到梅克爾的歡迎，「但今天我們無法再承受另一場緊急難民潮」。塔加尼認為，目前以色列與黎巴嫩的停火協議是「脆弱」的，還要加以鞏固，「因為如果以黎停火失敗，加薩衝突就不會有任何解決的希望。」

敘利亞內戰除可能引爆嚴重難民潮，也讓已劍拔弩張的國際形勢更加複雜。俄羅斯國防部11月底宣布，發動空襲支援敘利亞政府軍；美國國安會日前則發表聲明指出，敘利亞「對俄羅斯和伊朗的依賴」及拒絕推進聯合國安理會的2015和平進程，為如今這番局勢創造了條件。

梵蒂岡新聞網2日報導，位在敘利亞阿勒坡市的「方濟各聖地學院」(Franciscan Holy Land College)在俄羅斯轟炸中遭到破壞，建築物嚴重受損，所幸沒有人員傷亡。

教廷駐敘利亞大使澤納里樞機主教接受梵蒂岡新聞網專訪表示，在經歷長達14年的內戰衝突、國際制裁、極端貧困、地震頻仍之後，「敘利亞的希望已經破滅，人人只想逃離這裡。」

義大利籍的澤納里派駐在敘利亞已長達16年。他在訪問中感嘆，敘利亞從國際媒體雷達上消失很久了，近日因為敘利亞武裝團體占領阿勒坡市變成頭條新聞，目前武裝團體承諾不會傷害一般人民，但「人民對未來充滿不確定性，到處瀰漫著焦慮、恐懼、不安全感。」

義大利 梅克爾 德國

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