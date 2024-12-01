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以色列續攻加薩釀15死 哈瑪斯與埃及商討停火事宜

中央社開羅1日綜合外電報導
醫護人員指出，以色列軍隊今天攻擊加薩走廊，至少15名巴勒斯坦人喪生。圖為12月1日，一名巴勒斯坦男子在以色列空襲加薩走廊中部努塞拉特難民營後檢查一棟被毀建築的廢墟。(歐新社)
醫護人員指出，以色列軍隊今天攻擊加薩走廊，至少15名巴勒斯坦人喪生。圖為12月1日，一名巴勒斯坦男子在以色列空襲加薩走廊中部努塞拉特難民營後檢查一棟被毀建築的廢墟。(歐新社)

醫護人員指出，以色列軍隊今天攻擊加薩走廊，至少15名巴勒斯坦人喪生。以軍持續轟炸加薩並炸毀北部邊境多間房屋，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領袖則正在跟埃及官員商討停火事宜。

醫護人員告訴路透，以軍空襲加薩走廊（Gaza Strip）中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，造成一間房屋內有6人死亡；另一場攻擊則發生在加薩市（Gaza City）一間民房，奪走了3條人命。

醫護人員還說，一枚飛彈擊中加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的一處帳篷營地，導致2名孩童喪命，另有4人在鄰近埃及邊界的拉法（Rafah）遭遇空襲殞命。

加薩走廊北部居民表示，以軍炸毀賈巴利亞（Jabalia）、貝特拉希亞（Beit Lahiya）、貝特漢諾（Beit Hanoun）的許多住宅。以軍從今年10月以來就一直在這些地區行動。

巴勒斯坦人相信，以軍於加薩走廊北部邊境地區的行動是以國計畫的一環，這項計畫的目標是透過強制撤出和轟炸行動來驅離人員，以建立緩衝區；以色列軍方則否認這項指控。

以色列軍方指出，以哈戰爭爆發近14個月來，他們一直努力阻止哈瑪斯（Hamas）重整旗鼓，並已在加薩走廊北部擊斃數以百計的哈瑪斯武裝分子。

哈瑪斯方面則稱，以軍展開新行動後，他們已使用反戰車火箭、迫擊砲以及爆炸裝置殺死許多以國軍人。

另外，囚犯權利組織今天表示，2名來自加薩走廊的巴勒斯坦人在以色列關押期間身亡。自以哈戰爭爆發後，據報死於以國監禁的巴勒斯坦人已經達到47人。

據傳這兩人名字為伊德里斯（Mohammad Idris）和拉揚（Muath Rayyan），年紀都是30多歲。

與此同時，哈瑪斯領導人在開羅與埃及政府安全官員舉行會談，商討如何與以色列達成協議，來釋放以國人質換取巴勒斯坦囚犯獲釋。

這是美國11月27日宣布恢復與卡達、埃及和土耳其的合作來展開加薩停火談判後，哈瑪斯領袖首次出訪。

加薩走廊官員指稱，以軍在當地的軍事行動已經造成逾4萬4300人喪生，幾乎所有居民都流離失所，加薩大片地區也已淪為廢墟。

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