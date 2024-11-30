敘利亞反抗軍攻占阿勒坡 俄空襲支援阿塞德政府

敘利亞軍方表示，伊斯蘭主義武裝團體沙姆解放組織發起大規模攻擊，造成數十名士兵喪命，這些反抗軍席捲阿勒坡，迫使軍隊重新部署，對敘國總統阿塞德構成多年來最大挑戰。（路透）

敘利亞軍方表示，伊斯蘭主義武裝團體沙姆解放組織發起大規模攻擊，造成數十名士兵喪命，這些反抗軍席捲阿勒坡，迫使軍隊重新部署，對敘國總統阿塞德構成多年來最大挑戰。

路透援引俄羅斯 新聞機構報導，俄羅斯國防部表示，俄國空軍已對敘利亞反抗軍伊斯蘭主義武裝團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）進行打擊，以支援敘國軍隊。

沙姆解放組織曾被稱為努斯拉陣線（Nusra Front），被美國、俄羅斯、土耳其和其他國家認定為恐怖組織。巴夏爾．阿塞德（President Bashar al-Assad）是俄羅斯的親密盟友。

美國國務部發言人先前曾表示，美國正在密切關注這一局勢。

自2011年以來，這場戰爭已造成數十萬人死亡，數百萬人流離失所，且至今尚未正式結束。儘管在伊朗 和俄羅斯協助阿薩德政府奪回大部分土地和所有主要城市後，多半主要戰鬥幾年前就已停止。

自2016年阿勒坡（Aleppo）戰役取得勝利以來，阿勒坡完全由政府掌控，此役成為敘國內戰的重大轉折點之一。當時，俄羅斯支援的敘利亞軍隊圍攻並摧毀由反抗軍控制的東部地區。

反抗軍士兵朱瑪（Ali Jumaa）在阿勒坡拍攝的電視畫面中說：「我是阿勒坡之子，8年前，也就是2016年，我被迫流離失所。感謝真主，我們終於回來了，這是一種難以形容的感覺。」

中央社引述法新社報導，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）告訴敘利亞總統阿塞德，敘利亞的安全對整個地區穩定至關重要。

蘇達尼辦公室表示：「蘇達尼強調，敘利亞的安全與穩定與伊拉克的國家安全密切相關，並在區域安全以及努力建立中東穩定局勢發揮關鍵作用。

法國呼籲各方保護平民，美國則說，阿塞德對俄羅斯和伊朗的依賴，導致其失去了對阿勒坡的控制。

白宮 國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）在聲明中表示，敘利亞「對俄羅斯和伊朗的依賴」，以及拒絕推進聯合國安全理事會概述的2015年和平進程，「為如今這番局勢創造了條件」。