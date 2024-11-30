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敘利亞反抗軍攻占阿勒坡 俄空襲支援阿塞德政府

中央社／阿曼30日報導
敘利亞軍方表示，伊斯蘭主義武裝團體沙姆解放組織發起大規模攻擊，造成數十名士兵喪命，這些反抗軍席捲阿勒坡，迫使軍隊重新部署，對敘國總統阿塞德構成多年來最大挑戰。（路透）
敘利亞軍方表示，伊斯蘭主義武裝團體沙姆解放組織發起大規模攻擊，造成數十名士兵喪命，這些反抗軍席捲阿勒坡，迫使軍隊重新部署，對敘國總統阿塞德構成多年來最大挑戰。（路透）

敘利亞軍方表示，伊斯蘭主義武裝團體沙姆解放組織發起大規模攻擊，造成數十名士兵喪命，這些反抗軍席捲阿勒坡，迫使軍隊重新部署，對敘國總統阿塞德構成多年來最大挑戰。

路透援引俄羅斯新聞機構報導，俄羅斯國防部表示，俄國空軍已對敘利亞反抗軍伊斯蘭主義武裝團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）進行打擊，以支援敘國軍隊。

沙姆解放組織曾被稱為努斯拉陣線（Nusra Front），被美國、俄羅斯、土耳其和其他國家認定為恐怖組織。巴夏爾．阿塞德（President Bashar al-Assad）是俄羅斯的親密盟友。

美國國務部發言人先前曾表示，美國正在密切關注這一局勢。

自2011年以來，這場戰爭已造成數十萬人死亡，數百萬人流離失所，且至今尚未正式結束。儘管在伊朗和俄羅斯協助阿薩德政府奪回大部分土地和所有主要城市後，多半主要戰鬥幾年前就已停止。

自2016年阿勒坡（Aleppo）戰役取得勝利以來，阿勒坡完全由政府掌控，此役成為敘國內戰的重大轉折點之一。當時，俄羅斯支援的敘利亞軍隊圍攻並摧毀由反抗軍控制的東部地區。

反抗軍士兵朱瑪（Ali Jumaa）在阿勒坡拍攝的電視畫面中說：「我是阿勒坡之子，8年前，也就是2016年，我被迫流離失所。感謝真主，我們終於回來了，這是一種難以形容的感覺。」

中央社引述法新社報導，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）告訴敘利亞總統阿塞德，敘利亞的安全對整個地區穩定至關重要。

蘇達尼辦公室表示：「蘇達尼強調，敘利亞的安全與穩定與伊拉克的國家安全密切相關，並在區域安全以及努力建立中東穩定局勢發揮關鍵作用。

法國呼籲各方保護平民，美國則說，阿塞德對俄羅斯和伊朗的依賴，導致其失去了對阿勒坡的控制。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）在聲明中表示，敘利亞「對俄羅斯和伊朗的依賴」，以及拒絕推進聯合國安全理事會概述的2015年和平進程，「為如今這番局勢創造了條件」。

俄羅斯 伊朗 白宮

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