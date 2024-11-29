敘利亞反抗軍攻入第二大城 機場、公路關閉急等俄國軍援

敘利亞反抗軍29日攻入該國第二大城阿勒坡與政府軍爆發衝突，是2016年以來首次。(路透)

敘利亞反抗軍29日攻入該國第二大城阿勒坡與政府軍爆發衝突，是自2016年以來首次，而該衝突已造成逾277人死亡；敘利亞政府已緊急關閉阿勒坡機場及主要公路，等待俄羅斯 軍援在72小時內抵達。

以伊斯蘭主義激進團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）為首的反抗軍29日對敘利亞西北部阿勒坡市（Aleppo）十多個村鎮發動侵襲，是8年來首次有叛軍殺進這座敘利亞第二大城。

土耳其 《安納杜魯通訊社》報導，反抗軍已進入阿勒坡市，網路流傳許多未經證實的照片和影片顯示，街上出現裝甲車和武裝分子。美聯社則報導，有居民稱聽到飛彈襲擊郊區。

路透報導，敘利亞政府30日關閉阿勒坡機場和所有主要聯外道路。兩名敘利亞政府軍消息人士說，俄羅斯已承諾會提供額外軍事援助，希望能在72小時內抵達。

另有3名軍方消息指出，敘利亞政府軍已被指示可能隨時得配合「安全撤離」令指示撤出阿勒坡。

沙姆解放組織表示，這次攻勢是為了反擊俄國 與敘利亞政府近幾周打擊反抗軍僅存據點伊德利布，稱目前已占領4個城鎮，其中包括距離阿勒坡市中心5英里的曼蘇拉鎮（al-Mansoura）。

總部在英國的戰事監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」表示，衝突已造成277人喪命，包括至少27名平民，死者多半是戰鬥人員，但仍包含反抗軍與政府軍及雙方的結盟團體成員。