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停火不到48小時破功 以色列空襲真主黨火箭庫

停火不到48小時破功 以色列空襲真主黨火箭庫 互控違反協議

編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方28日出現在以黎邊境。（新華社）
以色列軍方28日出現在以黎邊境。（新華社）

路透報導，以色列真主黨日前在美國和法國斡旋下達成在27日開始停火60天，不料事隔兩日，雙方即互控違反協議，以色列軍方在28日再度開火，襲擊真主黨在黎巴嫩南部的中程火箭存放庫，以及幾輛進入南部區域的「嫌疑車輛」，凸顯這份停火協議的脆弱性。

另一方面，真主黨議員費德拉拉（Hassan Fadlallah）也指控以色列違反協議，攻擊返回邊境村莊的平民；隨後黎巴嫩軍隊控訴以色列在27日、28日多次觸犯協議。

而這是以色列在停火生效後首度恢復攻擊，根據黎巴嫩安全消息人士與廣播公司Al Jadeed，遇襲地點位於利塔尼河以北Baysariyah附近。根據條款，以色列軍隊需要在60天內從黎巴嫩南部撤軍，但雙方都不能發動攻擊。

以色列參謀總長哈勒維表示，任何違反本協議的行為都將遭到開火強制執行；以色列總理內唐亞胡接受第14頻道採訪表示，已經指示國防軍做好準備，「一旦出現違反協議將展開激烈作戰」。

停火協議生效後，數以千計黎巴嫩人返回南部家園；以色列約6萬名從北部邊境撤離的平民尚未接到返回指示。

以色列 黎巴嫩 真主黨

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