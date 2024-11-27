以黎衝突代價沉重 估近4千死、黎巴嫩經濟損逾85億美元

加薩戰爭點燃以色列與黎巴嫩真主黨的敵對行動，以軍9月發動陸空攻勢推升衝突後，27日終於停火。圖為黎巴嫩南部的全景。路透

加薩戰爭點燃以色列 與黎巴嫩真主黨 的敵對行動，以軍9月發動陸空攻勢推升衝突後，今天終於停火，路透彙整這場衝突共近4000人喪命、黎國經濟損失與損害逾85億美元。

傷亡人數

根據黎巴嫩衛生部統計，自2023年10月至今年11月24日，黎巴嫩至少有3768人喪生、1萬5699人受傷，什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）戰士與平民均涵蓋其中，而絕大多數傷亡發生在以色列9月發動攻擊之後。

真主黨迄今未公布完整死亡人數，僅於今年9月以軍發動攻擊前公布約有500名戰士陣亡，隨後便沒再更新。

根據與軍方關係密切的以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）「國家安全研究所」（INSS）說法，真主黨共有2450人陣亡。

在以色列方面，真主黨的攻擊在以色列北部和以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）造成45名平民喪命。以色列當局表示，至少有73名以軍士兵在以色列北部、戈蘭高地及黎巴嫩南部喪生。

損毀情形

根據世界銀行（World Bank）報告，黎巴嫩在房屋方面的損害預估達28億美元，超過9.9萬戶住宅部分或全部被毀。

美國大學貝魯特都市實驗室（American University Beirut Urban Lab）的數據顯示，光是黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區，也就是真主黨的大本營，以軍就摧毀至少262棟建築物。

此外，以軍也大肆破壞貝卡谷地（Bekaa Valley）、黎南的村莊與城鎮，這2個地區均屬真主黨的勢力範圍。

世界銀行在報告中，預估黎巴嫩農業損害多達1.24億美元，總損失超過11億美元，主要原因在於失去農作物、牲畜以及農民流離失所。

在以色列方面，當局估計財產損害至少達2.73億美元，數以千計的房屋、農場和企業受損或被毀。以色列大部分損害集中在靠近黎巴嫩的邊境地區，這些地區遭到真主黨火箭的猛烈攻擊。

流離失所人數

根據國際移民組織（IOM）和聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）統計，截至11月18日，黎巴嫩境內有超過88.6萬人流離失所；UNHCR數據顯示，自開戰以來有超過54萬人逃往敘利亞。

在以色列方面，以色列北部約有6萬人撤離家園。

經濟衝擊

世界銀行11月14日公布報告初估，黎巴嫩在經濟損害與損失的總額高達85億美元，預估今年度實際經濟成長率為負5.7%，若沒發生衝突則將成長0.9%。

據世界銀行報告，黎巴嫩關鍵經濟收入的觀光飯店業所受打擊最慘重，損失高達11億美元。

在以色列方面，與真主黨的衝突令加薩戰爭對以色列經濟的影響雪上加霜，公共財政備感壓力。政府預算赤字飆升至國內生產毛額（GDP）的8%，3大信用評級機構今年均調降以色列的評級。

這場衝突也加劇了供應鏈中斷，推升通貨膨脹率至3.5%，超出該國央行設定的1%至3%目標範圍，而央行為抑制通膨只好維持高利率政策，導致房貸利率居高不下，增加家庭經濟壓力。

根據以色列政府初步估算，以色列第3季經濟成長折合年率約3.8%，已優於第2季的疲軟表現。