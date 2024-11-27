我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普聯手馬斯克 確保美國稱霸太空、持續領先中國

川普關稅大刀最傷亞洲 美前10大進口國6個在亞洲

以黎停火生效 哈瑪斯稱樂見、準備好為加薩達成協議

中央社加薩27日綜合外電報導
27日，以黎停火生效後，一名婦女帶著假花走過被戰火摧毀的建築。路透
27日，以黎停火生效後，一名婦女帶著假花走過被戰火摧毀的建築。路透

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層表示，哈瑪斯已準備好為加薩達成停火，並且歡迎黎巴嫩的停火協議生效。

這位哈瑪斯（Hamas）的官員告訴法新社：「我們已經告知人在埃及、卡達與土耳其的調停者，哈瑪斯已準備好（達成）停火與換囚的審慎協議。」不過這位官員指控以色列從中作梗。

另據路透社報導，哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）今天表示，哈瑪斯「尊重」黎巴嫩敲定保護人民協議的權利，並期盼達成一份終結加薩戰爭的協議。

阿布朱瑞告訴路透社：「哈瑪斯尊重黎巴嫩與（黎國政治與軍事組織）真主黨（Hezbollah）達成保護黎巴嫩人民協議的權利，而我們期盼這份協議將有助於達成另一份協議，終止加薩人民遭屠殺的戰爭。」

哈瑪斯與以色列國防軍（IDF）仍在加薩交戰而沒有達成猶如以黎停火的協議，許多加薩居民紛紛表示，他們覺得被拋棄了。

歷經數月磋商停火的嘗試遲無進展，如今協商又陷入停擺，因調停國卡達表示已告知交戰的兩方，將暫停卡達斡旋停火的努力，直到雙方準備讓步。

哈瑪斯 加薩 黎巴嫩

上一則

南韓破紀錄大雪影響逾200個航班 傳2人喪命多人傷、各地停電

下一則

烏克蘭面臨談判與割讓國土壓力 拜登政府急改軍援政策

延伸閱讀

為何以色列現在停火？內唐亞胡拋3理由 國內極端派卻怒了

為何以色列現在停火？內唐亞胡拋3理由 國內極端派卻怒了
為何同意以黎現在停火？內唐亞胡拋3理由

為何同意以黎現在停火？內唐亞胡拋3理由
以色列同意與真主黨停火 今晚生效 拜登讚「好消息」

以色列同意與真主黨停火 今晚生效 拜登讚「好消息」
國際刑事法院對內唐亞胡與哈瑪斯軍事首腦戴夫發出逮捕令

國際刑事法院對內唐亞胡與哈瑪斯軍事首腦戴夫發出逮捕令

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
傳俄國總統普亭（左）對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。（美聯社）

要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

2024-11-20 05:14
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
俄羅斯芭蕾舞者什克利亞羅夫(Vladimir Shklyarov，左)在倫敦表演羅密歐與朱麗葉。圖為2009年資料圖片。路透

俄羅斯知名芭蕾舞者疑墜樓亡 曾公開反對俄侵烏

2024-11-19 15:25

超人氣

更多 >
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝
喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光
住戶傻眼 屋齡16年康斗公寓結構安全評估索2100萬

住戶傻眼 屋齡16年康斗公寓結構安全評估索2100萬
出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走

出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走