以色列同意與真主黨停火 今晚生效 拜登讚「好消息」

以色列今天與黎巴嫩真主黨同意停火，圖為以色列總理內唐亞胡。(美聯社)

以色列 當地媒體報導，以色列今天與黎巴嫩真主黨 同意停火，為以國軍隊和真主黨之間的和平開路。

以色列安全內閣今天以10比1投票贊成一項為期60天的休戰協議後，做出停火決定。

這項協議預計在格林威治時間明日深夜2時（美東時間今晚9時）生效。

根據協議，以色列軍隊將從黎巴嫩撤軍，結束利塔尼河（Litani River）以南邊境的武裝部署，並讓黎巴嫩軍隊進駐這個地區；黎巴嫩政治與軍事組織真主黨則將召回原本沿著利塔尼河南邊駐紮的武裝勢力。

拜登（Joe Biden）總統稱讚停火是「好消息」，同時強調，如果真主黨違反協議條款，以色列「保留自衛權」。

內唐亞胡指出，停止黎巴嫩戰爭，有助以色列集中注意力對付巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）哈瑪斯與頭號敵人伊朗。

據了解，該協議以聯合國安理會第1701號決議為基礎，聯合國第1701號決議結束了2006年以色列和真主黨之間的黎巴嫩戰爭，並同意所有以色列軍隊將撤出，由黎巴嫩和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）維和人員取代。

25日已有4名黎巴嫩知情人士告訴路透，拜登與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計很快就會宣布以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議。

以黎休戰不代表有助促成加薩走廊（Gaza Strip）停火和人質獲釋，以色列仍在加薩走廊與哈瑪斯交戰。