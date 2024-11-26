休兵有但書 以軍同意暫撤 但要求派美軍駐紮

以色列 與真主黨 (Hezbollah)在黎巴嫩 的停火計畫出現曙光，美國總統拜登、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)可能將在27日上午前的36小時內宣布停火協議，最快預計26日宣布雙方在黎巴嫩南部停火60天。

黎巴嫩、沙烏地阿拉伯多家媒體，以及黎巴嫩、美國消息人士25日均證實此訊息。

耶路撒冷郵報(The Jerusalem Post)報導，一名美國高階官員向晚禱報(Maariv)透露，起草的停火協議包括60天過渡期，此期間以色列國防軍將從黎巴嫩南部撤軍，改由黎巴嫩軍隊部署在邊境附近地區，真主黨則會將重型武器轉移到黎巴嫩北部。

以色列還要求任命一名美國將軍來領導監督委員會，並在黎巴嫩南部派駐約200名美軍。這支美軍將獲得廣泛權力，特別是防止真主黨軍事集結。外交消息人士指出，這表達了以色列對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊(UNIFIL，聯黎部隊)在2006年至2023年期間的運作缺乏信心，以色列稱「聯黎部隊」允許真主黨重新武裝。

一名知情人士告訴美國有線電視新聞網(CNN)，以國總理內唐亞胡24日晚間「原則上」批准了停火協議。但科威特媒體採訪一名黎巴嫩外交人士時透露，以色列已要求在黎巴嫩的軍事活動再延長四周，並正在為這項要求設定新的條件；科威特《新聞報》(al Jarida)報導，以色列可能會繼續軍事活動直到明年春季，因該國反對回到先前局面，尋求建立新框架並改變聯黎部隊運作機制。

內唐亞胡發言人告訴CNN，26日對黎巴嫩協議提案進行投票。儘管國安部長班吉維爾(Itamar Ben-Gvir)反對，但內閣和政府都已獲得通過所需的多數票。據黎巴嫩報導，調解取得進展的原因是以色列擔心若未來幾天不簽署協議，美國將撤回以色列和黎巴嫩之間的斡旋。