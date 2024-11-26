以黎停火有譜 擬採三階段進行 美特使：如破局就等川普調解

路透25日引述四名黎巴嫩 資深消息人士的說法報導，拜登總統與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)即將宣布黎巴嫩軍事組織真主黨 (Hezbollah)和以色列 停火。以色列與美國媒體24日紛紛引述消息人士報導說，以國「非常接近」與黎巴嫩真主黨達成停火協議，將分三階段進行。

馬克宏表示，停火討論取得重大進展。

雙方尚未對所有議題達成共識，但以色列已經同意核心條件，並分三階段停火：首先是真主黨將武裝部隊自利塔尼河(Litani)北部撤離；以色列自黎巴嫩南部撤軍；最後階段是以黎對爭議邊界領土展開協商。

以色列政府發言人25日也出面證實，正朝著與該組織達成停火協議邁進。以色列資深官員說，以國內閣26日將開會批准與真主黨的停火協議。

以色列時報報導，以國已原則上同意美國提出的「以黎停火協議」草案，而以色列總理內唐亞胡正在研究，如何在向大眾公布此一協議。

黎巴嫩官員則說，貝魯特獲華府告知說，達成停火協議的消息「再過幾個小時」便將宣布。但黎巴嫩官員也說，雖然感到樂觀卻仍維持警覺，因為內唐亞胡不可信任。

白宮國安發言人柯比(John Kirby)表示，「我們很接近」，但「在一切完成之前，如同沒有協議」。

報導指出，協調停火談判的美國特使霍克斯坦(Amos Hochstein)對以色列強調，這是以黎推進協議的最後機會，如果以方再不接受，他將放棄斡旋，那以色列和黎巴嫩真主黨就必須等到川普新政府在明年1月上任後，才會重新展開調解。

美國前駐以大使夏皮羅(Dan Shapiro)在當地時間25日抵達以色列，以協助敲定協議的最終細節。

以美國為首的國際團隊將監督停火實施的情況。以色列也將從華府獲得一份確認信，允許以色列在真主黨違反停火協議的狀況下採取軍事行動。

以色列駐聯合國大使達南(Danny Danon)表示，無論雙方達成什麼協議，以色列將維持對黎巴嫩南部的打擊能力；黎巴嫩當局之前曾反對允許以色列使用這類措辭的權利。

美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)表示，雙方分歧大幅縮小，但仍需採取其他步驟才能達成協議。他說：「協議的最後階段通常是最困難的，最困難的議題都會留到最後，我們竭盡努力。」