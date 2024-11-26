邊談邊打 以軍再度轟炸黎巴嫩南部 至少31死

傳出以色列與黎巴嫩真主黨磋商停火協議之際，以色列軍25日又空擊黎巴嫩南部，至少31死。(歐新社)

以色列 高層與黎巴嫩 民兵組織真主黨 (Hezbollah)持續磋商停火協議之際，以軍25日又展開新一波空擊，黎巴嫩南部境內頻傳爆炸聲，至少已有31人死亡。另一方面，由於中東戰事露出和平曙光，國際油價25日每桶下跌2元。

美聯社報導，以軍空襲擊中貝魯特的商業建築與民宅，港口城市提爾(Tyre)也被攻擊。以色列軍方官員說，鎖定目標都是真主黨據點。以軍行動之前對貝魯特南部郊區民眾發出撤離警告，飛彈則跨越貝魯特上空，掉落在距離黎巴嫩警察基地只有幾公尺的地點，貝魯特規模最大的公園也遭到轟炸。

黎巴嫩衛生部長說，貝魯特南部有26人遭遇空襲死亡，黎巴嫩巴貝克-赫默省(Baalbek-Hermel)東部與沒有被發布撤離通知的貝魯特南部郊區契歐法特(Choueifat)社區各有4人、1人喪生。

以色列與真主黨交戰已13個月，以軍出動地面部隊進入黎巴嫩將近兩個月，黎巴嫩境內累計3768人死亡，其中大多數為平民。以色列表示，已經殲滅2000多名真主黨成員。

黎巴嫩衛生部長說，受到戰事影響，120萬民眾流離失所。

黎巴嫩真主黨這方，曾於24日發射250枚火箭彈攻擊以色列首都特拉維夫附近軍事基地與薩法德，造成至少六人受傷，還有房屋毀損與火災，這是真主黨迄今針對以色列最大規模的行動之一，目的是回應以色列23日襲擊首都貝魯特導致至少29死、超過65傷。

1月交貨的布倫特原油(Brent Crude)25日上午下跌2.75%，來到每桶73.10美元。西德州中級原油(West Texas Intermediate，WTI)下跌2.70%，來到每桶69.36美元。