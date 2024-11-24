真主黨朝特拉維夫郊區大量射彈 鎖定以色列軍情基地

一枚從黎巴嫩發射的飛彈擊中以色列特拉維夫郊區佩塔提克瓦地區後，以色列警察拆彈小組檢查了現場。(美聯社)

黎巴嫩 政治和軍事組織「真主黨 」表示，他們朝以色列 大城特拉維夫郊區的以國軍事情報基地發射飛彈，這是特拉維夫及其附近地區今天第2度遭遇這類攻擊。

法新社報導，真主黨（Hezbollah）在聲明中表示，真主黨戰士朝特拉維夫（Tel Aviv）郊區的格利洛特基地（Glilot base）發射大量飛彈。格利洛特基地是8200軍情部隊的總部。

真主黨在稍早發布的2份聲明中稱，他們「首度使用攻擊型無人機群，對（以色列南部的）阿什杜德（Ashdod）海軍基地發動空襲」，並接連使用先進飛彈及攻擊型無人機群，對特拉維夫的「軍事目標」採取行動。

法新社聯繫以色列軍方時，以軍未立即評論這次攻擊。但以軍稍早表示，以色列中部及北部幾個地點響起空襲警報，包括特拉維夫及周邊地區的郊區。

在黎巴嫩南部，黎巴嫩陸軍表示，以色列空襲阿姆里耶（Amriyeh）1處哨所，導致1名士兵死亡、18名士兵受傷，其中一些人傷勢嚴重。

黎巴嫩南部儘管存在政府軍，但實際上受伊朗撐腰的真主黨控制。真主黨不僅是擁有重型武器的軍事組織，也是黎巴嫩最強大的政治勢力。