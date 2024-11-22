我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府「老李牛肉麵」掌杓者曝光 台外交圈家鄉味 加量不用錢

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

國際刑事法院下令逮以總理、哈首腦 歐盟1態度回應

編譯茅毅、羅方妤／綜合21日電
以色列總理內唐亞胡被控利用饑餓作為戰爭工具以及謀殺、迫害和其他不人道行為。（路透）
以色列總理內唐亞胡被控利用饑餓作為戰爭工具以及謀殺、迫害和其他不人道行為。（路透）

位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列總理內唐亞胡、以色列前國防部長葛朗特及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯軍事部門首腦戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。

路透21日報導，ICC說，內唐亞胡和葛朗特被控利用饑餓作為戰爭工具以及謀殺、迫害和其他不人道行為 。

以色列總理辦公室發表聲明，譴責ICC的決定是「反猶」，聲明寫道：「以色列完全拒絕接受ICC對以色列提出的荒謬、錯誤舉措和指控。ICC是具政治偏見和歧視的機構。自2023年10月7日恐怖組織哈瑪斯對以色列發動凶殘襲擊、對猶太人進行納粹大屠殺以來最大規模屠殺後，沒有比以色列在加薩打的這場戰爭還要正義的戰爭了。在以色列設定的所有戰爭目標實現前，內唐亞胡總理不會屈服於壓力、不會退縮，也不會撤軍。」哈瑪斯則表示，對內唐亞胡和葛朗特的逮捕令開創「重要的歷史先例」。

這些逮捕令的影響，將取決於ICC的124個成員國是否決定執行。對此，歐盟外交首長波瑞爾表示「法院的決定必須被尊重並執行」。他也坦言歐盟國家對加薩戰事立場不一致，因此他無法代表所有盟國。

以色列和美國都不是ICC成員。以色列至今拒絕接受ICC對其具司法管轄權，也否認在加薩走廊犯下戰爭罪。以色列軍方8月1日雖「證實」7月空襲加薩時炸死戴夫，但哈瑪斯迄未對此予以證實或否認。戴夫另一個名字則是馬士禮（Al-Masri）。

ICC則指稱，以方接不接受其司法管轄權，並非必要條件。ICC首席檢察官卡林汗5月20日表明，他正尋求對幾項控罪發出逮捕令，這些罪行與去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列，還有之後以軍為此在加薩做出的回應有關。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

劍橋詞典2024代表字manifest 這些名人也渴望心想事成

下一則

德媒揭烏用這些偽裝手段 僅花30萬炸毀200億北溪管線

延伸閱讀

國際刑事法院發令逮捕以總理 歐盟外交首長：須尊重並執行

國際刑事法院發令逮捕以總理 歐盟外交首長：須尊重並執行
遭ICC發逮捕令 內唐亞胡辦公室：荒謬、具政治偏見

遭ICC發逮捕令 內唐亞胡辦公室：荒謬、具政治偏見
國際刑事法院對內唐亞胡與哈瑪斯軍事首腦戴夫發出逮捕令

國際刑事法院對內唐亞胡與哈瑪斯軍事首腦戴夫發出逮捕令
哈瑪斯稱已準備「立刻」停火 但數月來未收以色列認真提議

哈瑪斯稱已準備「立刻」停火 但數月來未收以色列認真提議

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？