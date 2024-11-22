國際刑事法院下令逮以總理、哈首腦 歐盟1態度回應

以色列總理內唐亞胡被控利用饑餓作為戰爭工具以及謀殺、迫害和其他不人道行為。（路透）

位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列 總理內唐亞胡、以色列前國防部長葛朗特及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 軍事部門首腦戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。

路透21日報導，ICC說，內唐亞胡和葛朗特被控利用饑餓作為戰爭工具以及謀殺、迫害和其他不人道行為 。

以色列總理辦公室發表聲明，譴責ICC的決定是「反猶」，聲明寫道：「以色列完全拒絕接受ICC對以色列提出的荒謬、錯誤舉措和指控。ICC是具政治偏見和歧視的機構。自2023年10月7日恐怖組織哈瑪斯對以色列發動凶殘襲擊、對猶太人進行納粹大屠殺以來最大規模屠殺後，沒有比以色列在加薩 打的這場戰爭還要正義的戰爭了。在以色列設定的所有戰爭目標實現前，內唐亞胡總理不會屈服於壓力、不會退縮，也不會撤軍。」哈瑪斯則表示，對內唐亞胡和葛朗特的逮捕令開創「重要的歷史先例」。

這些逮捕令的影響，將取決於ICC的124個成員國是否決定執行。對此，歐盟外交首長波瑞爾表示「法院的決定必須被尊重並執行」。他也坦言歐盟國家對加薩戰事立場不一致，因此他無法代表所有盟國。

以色列和美國都不是ICC成員。以色列至今拒絕接受ICC對其具司法管轄權，也否認在加薩走廊犯下戰爭罪。以色列軍方8月1日雖「證實」7月空襲加薩時炸死戴夫，但哈瑪斯迄未對此予以證實或否認。戴夫另一個名字則是馬士禮（Al-Masri）。

ICC則指稱，以方接不接受其司法管轄權，並非必要條件。ICC首席檢察官卡林汗5月20日表明，他正尋求對幾項控罪發出逮捕令，這些罪行與去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列，還有之後以軍為此在加薩做出的回應有關。