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以軍猛攻真主黨 聯合國：黎巴嫩2個月內逾200童喪命

中央社日內瓦19日綜合外電報導
以色列17日空襲人口稠密的貝魯特市中心。圖為在黎巴嫩貝魯特Mar Elias街，一名男子在檢查受損的汽車。歐新社
以色列17日空襲人口稠密的貝魯特市中心。圖為在黎巴嫩貝魯特Mar Elias街，一名男子在檢查受損的汽車。歐新社

聯合國今天表示，以色列加強兵力攻打黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah），2個月內已有200多名孩童因戰火而喪命。

法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）在日內瓦告訴媒體：「黎巴嫩2個月內超過200名孩童喪命，浮現出令人不安的景象：那些能制止暴力的人，卻對孩童的死置若罔聞。黎巴嫩在過去2個月，平均每天3名孩童遇害。」

以色列軍方今天表示，約40枚彈體自黎巴嫩射入以色列中部與北部，救難人員通報，4人因彈體的碎片而受輕傷。

以軍發表聲明說：「上午9時50分至9時51分之間，上加利利（Upper Galilee）、西加利利（Western Galilee）和中加利利（Central Galilee）地區警報聲大作後，發現約25枚彈體越過黎巴嫩射入以色列，若干彈體被攔截，同時當地發現墜落的彈體。」

以軍發布上述消息前，稍早曾通報，約15枚彈體來襲，觸發了防空警報。

黎巴嫩國營媒體報導，美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）今天抵達黎巴嫩就停火談判展開協調。

以色列與真主黨自今年9月底開戰以來，美國與法國領銜致力於促成停火。

黎巴嫩 以色列 真主黨

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