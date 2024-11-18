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以色列轟炸黎巴嫩貝魯特 美聯社再拍到死神降臨瞬間

中央社貝魯特18日綜合外電報導
美聯社駐黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）攝影記者艾瑪（Hassan Ammar）本月15日拍下以色列空襲貝魯特泰約尼（Tayouneh）地區一棟建築的瞬間。美聯社
美聯社駐黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）攝影記者艾瑪（Hassan Ammar）本月15日拍下以色列空襲貝魯特泰約尼（Tayouneh）地區一棟建築的瞬間。美聯社

以色列黎巴嫩真主黨交戰之際，美聯社攝影記者艾瑪最近捕捉到以色列空襲摧毀貝魯特一幢公寓的一瞬間，而這棟公寓曾是他考慮租屋的地方。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美聯社駐黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）攝影記者艾瑪（Hassan Ammar）本月15日拍下以色列空襲貝魯特泰約尼（Tayouneh）地區一棟建築的瞬間。

影片來源：youtube/Associated Press

從其中一張照片可以看到，以色列噴射機空投炸彈，即將擊中這棟建築。其它照片則顯示，這棟建築被擊中後，冒出濃濃黑煙與熊熊火焰，之後民防人員在現場滅火。

以色列軍方聲稱，這棟建築內含屬於黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）的設施。然而，艾瑪對這棟建築有著特殊的連結，他是在距離當地不到一公里的地方長大。

艾瑪表示，在黎巴嫩爆發長達15年內戰期間，他還是個孩子，這棟建築當年位處穆斯林及基督徒社區交界的前緣，這場內戰在1990年落幕。他後來曾多次造訪該建築，旁邊的墓園埋葬了家族成員，他甚至曾考慮在該建築或隔壁大樓租屋。

不久之前，美聯社攝影記者胡笙（Bilal Hussein）也曾在今年10月時以快門連拍，捕捉到以色列飛彈摧毀黎巴嫩貝魯特巿區一幢大樓的恐懼瞬間。

此外，美國前總統川普（Donald Trump）今年7月在賓州一場選舉造勢場合上奇蹟式躲過暗殺槍擊，右臉濺血仍振臂高呼「戰鬥」，美聯社記者武奇（Evan Vucci）捕捉到這歷史一瞬間。

以色列 黎巴嫩 真主黨

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