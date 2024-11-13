內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」

據傳內唐亞胡正在加速與黎巴嫩真主黨達成停火協議。圖為以色列一處受戰火攻擊住宅。(歐新社)

華盛頓郵報報導，三名以色列 前、現任知情官員透露，以色列總理內唐亞胡親近助手、戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）10日告訴美國總統當選人川普 及其女婿庫許納 ，內唐亞胡正在加速與黎巴嫩真主黨達成停火協議，打算將這份停戰書作為祝賀川普勝選的大禮，提前打點以美外交。

德默爾本次訪美首站先前往川普在佛州的豪宅海湖莊園，隨後才前往白宮向拜登政府官員會談，顯示白宮新當家出爐後，華府的政治重心迅速轉移。

該匿名官員透露，「以色列將會送川普某種禮物…… 預計明年1月會在黎巴嫩問題上達成共識。」

華郵指出，內唐亞胡在美國大選前便積極為新華府時代布局。根據這名以色列官員，內唐亞胡定期與川普聯繫，德默爾則與庫許納保持往來。庫許納在川普第一任期負責四個阿拉伯國家關係正常化，且一直與該地區維持個人與金融關係。

根據一位前川普官員的說法，即便庫許納沒有獲任正式的白宮職位，預計也會在未來以色列與沙烏地阿拉伯關於正常化的談判中將扮演顧問角色。