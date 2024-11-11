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以黎停火現曙光？以色列：「談判有進展」俄羅斯可阻真主黨武裝

編譯盧思綸／即時報導
以色列新外交部長薩爾10日出席交接儀式。（歐新社）
以色列新外交部長薩爾10日出席交接儀式。（歐新社）

美國之音報導，以色列政府11日透露與黎巴嫩真主黨的停火談判取得「一定進展」，但並未表明具體細節，並且點名俄羅斯可以幫得上忙，協助阻止真主黨透過敘利亞重新武裝；儘管真主黨表示並未收到新的停戰協議。

真主黨表示，目前外交聯絡人同時在伊朗、華府和俄羅斯進行工作，同時重申做好繼續戰鬥的準備，稱其擁有足夠的武器來進行「長期戰爭」。

以色列新任外交部長薩爾（Gideon Saar）表示，對真主黨的戰爭尚未結束，而任何停火協議的主要挑戰在於執行，儘管談判已有「一定進展」。

薩爾在耶路撒冷記者會上表示，以色列正與美國合作實現停火，任何協議的基本原則都必須是真主黨不能將武器從敘利亞帶入黎巴嫩。 他說，「正如所知，俄羅斯在敘利亞有代表，如果他們同意這項原則，我認為他們可以為這項目標作出有效貢獻」。

近十年前，俄羅斯向敘利亞部署軍隊，以支持敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的內戰。真主黨也派出武裝人員幫助阿塞德，並與其他伊朗扶植組織在當地發揮巨大影響力。

敘利亞被廣泛視為伊朗向黎巴嫩真主黨供應武器的主要管道，以色列在衝突期間經常襲擊敘利亞的目標。

真主黨 俄羅斯 以色列

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