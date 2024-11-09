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加薩停火再受阻 卡達宣布退出調停：以哈沒有誠意交流

編譯盧思綸／即時報導
以色列9日空襲加薩走廊中部，境內流離失所的巴勒斯坦人檢查受損的庇護所。(歐新社)
以色列9日空襲加薩走廊中部，境內流離失所的巴勒斯坦人檢查受損的庇護所。(歐新社)

卡達9日決定暫停在以色列哈瑪斯之間的調停角色，因為雙方不再秉持誠意進行談判，不過駁斥關閉哈瑪斯政治辦公室的報導是「不準確的」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈瑪斯在卡達首都杜哈長期設有政治辦公室，而卡達與埃及共同擔任雙方調停，因為以哈之間並沒有正式聯繫管道。

一名知情外交消息人士告訴CNN，卡達政府得出雙方拒絕「建設性交流」後，有了暫停作為調停方的決定。

根據以色列時報，卡達官方證實消息，但補充如果各方表現出重新接觸的意願，不排除重新加入調停。

另外，卡達否認杜哈即將關閉哈瑪斯政治辦公室，指相關報導是「不準確的」。路透8日報導，華府已要求卡達驅逐哈瑪斯，並將這項訊息轉達給哈瑪斯。

對此，以色列經濟部長巴卡（Nir Barkat）率先在X平台開砲，「卡達從來都不是調停代表，而是哈瑪斯的捍衛者，是資助和保護恐怖組織的一方」。

CNN指出，以色列總理內唐亞胡多年來透過卡達向哈瑪斯付款，目的是分裂巴勒斯坦政治，且批評者聲稱，此舉意在阻止巴勒斯坦獨立建國。

以哈停火協議經歷近3個月延宕，在近期恢復談判，不過以哈仍堅持自身條件，拒絕埃及提出的短期停火交換人質方案；目前加薩仍有101名人質。

哈瑪斯 以色列 埃及

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