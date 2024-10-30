秘密協議？川普1條件交換內唐亞胡結束戰爭 強調勝選後宣誓前

時任美國總統川普2017年與以色列總理內唐亞胡在耶路撒冷的以色列博物館握手致意。(美聯社)

紐約郵報引述以色列 媒體報導，美國前總統川普 曾向以色列總理內唐亞胡表示，如果他在11月大選獲勝，希望內唐亞胡在明年1月前結束加薩 戰爭，並強調要在宣誓就職典禮之前。

一名以色列官員與前川普官員告訴以色列時報，川普今年7月在自家海湖莊園豪宅招待內唐亞胡及其妻子時提出這項要求。

一名消息人士說，川普補充結束時間必須是明年1月新任總統宣誓就職日之前，以色列必須充分確保加薩安全，且讓97名人質獲釋。

不止如此，以色列時報描述，川普暗示自己當選後，可以讓以色列在明年1月以後維持在加薩的軍隊，只要內唐亞胡正式宣布結束戰爭。

川普競選團隊並未立即回覆置評。

川普之前曾呼籲內唐亞胡結束戰爭，同時批評拜登-賀錦麗政府無法達成停火並釋放其餘人質，其中包括7名美國人。

可是以色列要在短時間內達成在加薩的戰爭目標不大可能，與哈瑪斯的停火協議也停擺近3個月才在最近重啟。哈瑪斯在談判中要求全面結束戰爭，以色列則堅持徹底殲滅哈瑪斯武裝份子。

另外，部分以色列右翼官員呼籲採取具有爭議的措施，如在加薩建立以色列定居點和緩衝區。