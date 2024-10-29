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美馳援以色列「耗盡攔截飛彈」 恐難應付中國對太平洋地區威脅

編譯盧思綸／即時報導
以色列鐵穹防空系統22日出動飛彈攔截來自黎巴嫩的攻擊。(歐新社)
以色列鐵穹防空系統22日出動飛彈攔截來自黎巴嫩的攻擊。(歐新社)

在支援以色列對加薩行動的一年多後，美國面臨攔截飛彈大量消耗，引發對五角大廈在軍事儲備上的質疑，憂心是否足以因應中東、歐洲持續的俄烏戰爭以及太平洋地區的可能衝突，尤其台灣與中國的緊張局勢正不斷升級。

華爾街日報報導，隨著中東危機不斷擴大，以色列與其他美國盟邦面臨伊朗及其代理人日增的飛彈和無人機威脅，在這個背景下，攔截飛彈迅速成為最搶手的軍械。

標準飛彈（Standard Missiles）有多種類型，通常由船艦發射，是美國捍衛以色列領土免受伊朗飛彈攻擊最常見的攔截飛彈之一，在阻止葉門叛軍青年運動對紅海西方船舶上也至關重要。

以色列新消息報（Yedioth Ahronoth）電子媒體Ynet News引述華爾街日報描述，美國官員透露，在以色列最近還擊伊朗、可能招致進一步回擊之後，引發華府對於飛彈可能短缺的憂慮。

尤其是部署海軍驅逐艦的神盾戰鬥系統（AEGIS）的SM-3型飛彈，這款飛彈在今年4月與10月初伊朗攻擊以色列發揮關鍵作用，每枚造價為1500萬美元。自從去年10月7日以哈戰爭至今，美國已經發射超過100枚這種標準飛彈。

華爾街日報強調，美國在加速生產這些飛彈時面臨的主要挑戰是，美國公司不願在五角大廈無法保證持續採購的形況下砸重金開發新的生產線。負責監督海軍的五角大廈資深官員托羅（Carlos Del Toro）指出，在生產兩款型號的標準飛彈方面取得一些進展，但在提高產量上仍存在重大障礙。

這些飛彈造價昂貴，每枚造價高達數百萬美元，而且美國通常會在偵測到單次威脅時發射兩枚攔截飛彈。

美國消息人士和評論員警告，飛彈快速消耗速度可能使美國在太平洋地區的潛在衝突中 「更加暴露」，而太平洋地區對中國侵略行為的擔憂正在上升。

曾任美國太平洋司令部作戰主任的退役少將、現華府智庫保衛民主基金會資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示：「我們已經耗盡了一年的『標準飛彈』，而這些飛彈是用來加強對中國的防禦」。

對此，美國國防部拒絕披露相關庫存，以免淪為伊朗及其代理人利用。

五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）表示，「在過去一年中，國防部加強在該地區的軍力部署，以保護美國軍隊和支援以色列防禦，同時也有考慮到美國的準備狀態和儲備」。

以色列 伊朗 五角大廈

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