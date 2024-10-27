埃及總統提加薩休兵2天計畫 4名人質交換一些囚犯

埃及總統塞西。(路透)

埃及總統塞西今天宣布提出以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 的戰爭休兵兩天的建議，內容涵蓋可能為「完全停火」鋪路的釋放人質計畫。

法新社報導，塞西（Abdel Fattah al-Sisi）政府已參與結束加薩 戰爭斡旋工作多時。他在開羅與到訪的阿爾及利亞總統召開聯合記者會表示，埃及政府提出「停火兩天」，內容包括「以4名人質交換以色列監獄中的一些囚犯」，並於10天內展開目的在確保「完全停火以及救援物資進入」加薩走廊（Gaza Strip）的更多談判。

哈瑪斯（Hamas）去年10月7日史無前例地突襲以色列而引爆加薩戰爭後，尋求結束戰爭的國際調停國曾爭取到去年11月休兵一週，但是外交工作後來再無法促成停火。

去年10月7日遭到巴勒斯坦好戰分子挾持的251名人質當中，有97人仍被關押在加薩，以色列軍方表示，其中34人已經罹難。

以軍本月稍早擊殺哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar），以色列、美國官員和一些分析家認為他是導致無法達成停火協議的障礙。

塞西指出，「我們在加薩走廊的兄弟們面臨著處境非常嚴峻的圍攻」，導致他們「處在飢荒的邊緣」，並且強調救援物資儘快進入，以緩解悲慘人道主義需求問題，這非常重要。

根據法新社統計以色列官方數據，哈瑪斯攻擊以色列導致1206人死亡，其中大部分是平民。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部公布數據顯示，以色列在加薩走廊的軍事行動已造成至少4萬2924人死亡，其中大部分是平民。聯合國認為這個數字可靠。