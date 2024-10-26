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以色列襲擊伊朗飛彈工廠 摧毀12座中國進口燃料混合器

編譯盧思綸／即時報導
以色列26日清晨打擊伊朗，德黑蘭部分區域傳出爆炸聲。(路透)
以色列26日清晨打擊伊朗，德黑蘭部分區域傳出爆炸聲。(路透)

以色列26日凌晨打擊伊朗的飛彈製造廠和防空設施等多處軍事目標，包含擊中12座用於生產遠程彈道飛彈固體燃料的「行星式混合器」（planetary mixers），嚴重摧毀伊朗生產與儲存飛彈的能力。

衛報引述政治新聞網站Axios報導，以色列消息人士透露，以色列此次行動摧毀伊朗飛彈計畫的重要部件，這些混合器是高度複雜裝置，伊朗無法自行生產，必須仰賴從中國進口。

一名美國高級官員證實，這次攻擊削弱了伊朗的飛彈生產能力。

Axios引述消息人士稱，以色列空襲一處無人機生產工廠，並對德黑蘭附近帕爾欽（Parchin）一處過去用於研發核子武器的設施進行「象徵性」打擊。

此外，路透報導，兩名美國研究人員獨立評估商業衛星影像指出，以色列26日空襲擊中伊朗用於混合彈道飛彈固體燃料的建築，「明顯阻礙伊朗大規模生產飛彈的能力」。

前聯合國武器檢查員、科學與國際安全研究所研究小組負責人歐布萊特（David Albright）、智庫CNA的副研究分析師艾凡列斯（Decker Eveleth）分別告訴路透，以色列空襲德黑蘭附近的大型軍事基地帕爾欽與飛彈生產基地霍吉爾（Khojir）。

艾凡列斯說，根據Planet Labs衛星影像，以色列擊中霍吉爾2棟建築物，該處為彈道飛彈混合固體燃料設施。根據路透審查影像，這些建築被高土堤圍繞。這類結構通常與飛彈生產有關，設計用於防止建築爆炸引發鄰近建築可燃材料燃燒。

艾凡列斯表示，「這些工業混合器製造難度高，且受到出口控制。伊朗多年來以高昂代價進口了許多，現在可能很難再找到替代品」。

另外，有關帕爾欽的衛星影像顯示，以色列摧毀3處彈道飛彈混合固體燃料設施與1間倉庫。歐布萊特表示，其中2棟為彈道飛彈混合固體燃料設施。

他還說，距離這些建築約320公尺，是聯合國監督機構國際原子能總署（IAEA）與美國情報部門曾稱伊朗全面核武開發計畫的所在地，已經在2003年被伊朗關閉，伊朗也否認有這項計畫。

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