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美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

中東戰事擴大？以軍大規模空襲伊朗軍事目標

編譯潘勛／綜合報導
以色列25日對伊朗的軍事基地發動精準打擊，使中東局勢益加複雜，也可能牽動美國選情。（美聯社）
以色列25日對伊朗的軍事基地發動精準打擊，使中東局勢益加複雜，也可能牽動美國選情。（美聯社）

以色列國防軍25日表示，正對伊朗境內軍事目標發動空襲，以回應來自伊朗的「不斷攻擊」，伊朗媒體報導，首都德黑蘭市響起防空警笛，聽到多起爆炸聲，但目前未有人命傷亡等相關報告；咸信以軍的攻擊是為報復本月1日，伊朗向以國發射近200枚彈道飛彈一事。

美聯社報導，以軍描述這次攻擊「精準針對伊朗境內的軍事目標」，此外不肯多說。

以軍聲明表示，伊朗政權及其本地區代理人自去年10月7日起不斷攻擊以色列，開了七條戰線，包括由伊朗本土直接攻擊；以國跟世上每個主權國家一樣，有權利、義務予以回應。

以色列將對伊朗展開報復傳言已久，25日展開行動。由於正值美國選戰最激烈之際，更引起關注。

伊朗國營媒體報導，首都德黑蘭市內聽得到爆炸聲，有些巨響是環城防空系統發射所致。

紐約時報報導，德黑蘭居民表示，城內及環城、伊朗國營媒體所在地，伊瑪目何梅尼國際機場(Imam Khomeini international airport)附近都聽到傳出爆炸聲。伊朗記者納拉吉(Maryam Naraghi)指出，自己聽到城東區有很大爆炸聲，可確定是炸彈的爆炸，接近她居住的城區，該區內有軍事基地、神秘的帕爾欽(Parchin)軍事設施。

圖為伊朗民眾日前在德黑蘭街頭抗議以色列。（歐新社）
圖為伊朗民眾日前在德黑蘭街頭抗議以色列。（歐新社）

伊朗近幾個月趁2023年10月7日巴人哈瑪斯(Hamas)攻擊以色列、引爆以哈戰爭以來，兩次對以國發動彈道飛彈攻擊。以色列另對黎巴嫩發動地面攻擊。

以色列攻擊伊朗，時值美國國務卿布林肯(Antony Blinken)結束中東行程、返回美國。布林肯與其他美國官員警告以國，要減輕對伊朗的回應，不要升級中東地區的衝突，另要排除伊朗的核設施。攻擊時間點，也正好發生在前總統川普與內唐亞胡通話之後。

華盛頓郵報報導，伊朗1日對以色列發動的彈道飛彈攻擊，是為報復黎巴嫩真主黨(Hezbollah)領袖納斯拉 (Hassan Nasrallah)、哈瑪斯領袖哈尼葉(Ismail Haniyeh)在德黑蘭遭刺殺之故。

數周以來，以色列官員已暗示，很快就會對伊朗的彈道飛彈攻擊發動軍事回應。伊朗1日攻擊當晚，以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)就稱伊朗的攻擊「犯了大錯」，以國要德黑蘭「付出代價」。大約一周前，以國國防部長加蘭特(Yoav Gallant)警告說，以方的回應勢必「精準、叫敵方痛苦、吃驚」。

伊朗1日的攻擊，造成西岸(West Bank)一名巴勒斯坦人喪生，另外至少20多枚飛彈打到接近以色列軍事、情報設施附近。

美國證實以色列已發動攻擊，但並未進一步評論針對以國政府所提的問題；國家安全會議發言人塞維特(Sean Savett)表示，美方知悉以色列正在針對伊朗境內軍事目標發動攻擊，因應伊朗的彈道飛彈攻擊以色列，行使自衛權。

以色列國防部發言人哈格瑞聲明已對伊朗展開攻擊。（美聯社）
以色列國防部發言人哈格瑞聲明已對伊朗展開攻擊。（美聯社）

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