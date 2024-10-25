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美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

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以色列未轟伊朗核設施 前CIA局長：伊資源耗盡、反擊選擇不多

編譯徐榆涵／即時報導
美國前中央情報局局長布瑞南向NBC表示，伊朗的回擊選擇不多，因為伊朗最近的軍事打擊導致其部分資源耗盡。(路透)
美國前中央情報局局長布瑞南向NBC表示，伊朗的回擊選擇不多，因為伊朗最近的軍事打擊導致其部分資源耗盡。(路透)

以色列稍早展開對伊朗的報復行動，NBC引述美國總統拜登政府高階官員消息報導，截至目前，以色列的攻擊似乎僅限於軍事目標，也就是不針對外界所關注的核設施或能源設施。

華盛頓郵報指出，目前尚不清楚以色列對伊朗襲擊的規模和持續時間，但一名未具名的以色列官員在討論機密計畫時表示，以色列不會攻擊伊朗的石油生產或核研究場所。

美國國務卿近日訪問以色列期間積極敦促總理內唐亞胡和國防部長加蘭特局限攻擊目標，強調如此有助於終結冤冤相報的循環，不會升級成更廣泛的戰爭。

兩名高階政府官員表示，總統拜登正在特拉華州威爾明頓的家中，聽取有關以色列襲擊伊朗的相關簡報，持續密切關注事態發展。此外，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗也已聽取簡報，她目前在休士頓，稍晚將在一場競選活動中發表演說。

美國前中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）向NBC表示，伊朗的回擊選擇不多，因為伊朗最近的軍事打擊導致其部分資源耗盡，認為伊朗已意識到他們在以色列境內造成的破壞能力確實相當有限。

布倫南表示，若衝突繼續升級，加薩或黎巴嫩將很難達成某種形式的停火。稱該地區的衝突持續升級可以表明，美國在該地區的影響力有所減弱。

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