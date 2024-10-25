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為何全世界該擔心以色列和伊朗開戰？紐時分析4大理由

編譯徐榆涵／即時報導
以色列報復伊朗在即，伊朗已處全面備戰狀態。圖為以色列鐵穹防空系統攔截伊朗飛彈。（新華社）
以色列報復伊朗在即，伊朗已處全面備戰狀態。圖為以色列鐵穹防空系統攔截伊朗飛彈。（新華社）

以色列報復伊朗在即，伊朗已處全面備戰狀態，戰火一觸即發。為何全世界該擔心這兩國開戰？紐約時報分析4大理由。

以色列和伊朗擁有中東地區最強大的兩支軍隊

以色列坐擁全球技術最先進的軍隊之一，國防支出占國內生產毛額（GDP）比例位居全球數一數二。研究人員表示，以色列軍火工業強大，以至於在去年加薩戰爭期間，武器出口量仍能創下紀錄。此外，以色列也有美國後援，自2009年以來，美國已向以色列提供多達2萬9000多枚導引炸彈、火箭和各種飛彈。

根據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）去年估計，伊朗軍隊是中東地區規模最大的武裝部隊之一，包括國防軍和伊斯蘭革命衛隊，總計至少58萬名現役軍人和約20萬名預備役軍人。幾十年來，伊朗一直視發展精確遠程飛彈為優先方向，並累積了該地區最大的彈道飛彈庫之一。該國還擁有大量無人機，航程可達1550英里，並且能夠低空飛行以躲避雷達。

可能會將美國和波灣國家捲入其中

伊朗和美國最親密的盟友之一以色列之間的衝突不斷升級，可能會讓駐紮在該地區的美軍捲入其中。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群媒體上發文指，「任何了解或知悉」以色列襲擊伊朗計畫的人都應該承擔責任。拜登總統先前表示，他知曉以色列的計畫。

五角大廈高階官員一直在爭論，美國為避免更廣泛的戰爭而增加軍事存在是否會助長以色列的氣焰，從而加劇地區衝突。國防部9月下旬表示，將向該地區增派數千名美軍，使部隊總人數達到4萬人。美國本月又向以色列提供一套先進的飛彈防禦系統，稱為終端高空防衛系統（THAAD），並增派大約100名美軍協助操作該系統。

伊朗外長已向有美軍駐紮的國家發出間接威脅，包括卡達、阿拉伯聯合大公國、巴林和科威特。伊朗駐聯合國代表團本月在聲明中警告，「如果任何國家向侵略者提供援助，應同樣被視為同謀和合法之攻擊目標」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

經濟後果可能具毀滅性

以色列已告訴美國，在預期的攻擊中不會攻擊伊朗的核設施或石油設施。即便如此，此番保證也難以確保以色列不在未來的任何一輪升級中針對伊朗石油設施，結果可能是嚴重破壞全球經濟穩定。

儘管可能性極小，但以色列對伊朗石油設施的襲擊可能會促使伊朗或其代理人瞄準沙國或阿拉伯聯合大公國的煉油廠。分析家擔心另一個可能劇本是伊朗控制荷姆茲海峽，如此就等同於伊朗控制了全世界石油的航道。

全球石油供應受到衝擊可能促使天然氣價格飆升，抑制就業和投資，並導致經濟衰退。對於依賴進口石油的相對貧窮國來說，其影響甚鉅。

誤判空間很大

過去幾年，中東觀察家普遍認為伊朗和以色列都希望避免直接衝突。

但今年4月，伊朗出動300多架無人機和飛彈發動攻擊，以報復以色列在敘利亞殺害7名伊朗官員，打破這個預設。根據美國官員說法，這讓以色列感到訝異，因為以色列誤判伊朗的反擊程度。以色列當時選擇謹慎還手，所幸程度遠未達開戰。

本月稍早，除了軍事地區之外，以色列還針對平民地區發動攻擊，顯示以色列現在可能更願意冒險與伊朗開戰。長期存在的嚇阻框架似乎已然瓦解，讓各國都面臨誤判對方反應並每每越界的危險。

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