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布林肯再赴中東籲停火 以軍轟黎南古城居民急逃離

中央社黎巴嫩泰爾／耶路撒冷23日綜合外電報導
以色列23日空襲黎巴嫩南部歷史悠久的大城泰爾（Tyre）。路透
以色列23日空襲黎巴嫩南部歷史悠久的大城泰爾（Tyre）。路透

國務卿布林肯正在中東訪問，他今天敦促以色列與武裝組織哈瑪斯、真主黨停火，但以色列猛烈空襲黎巴嫩歷史悠久的港口大城泰爾，顯示衝突仍無緩解。

路透報導，以色列在網路上發布命令，要求泰爾（Tyre）居民逃離中心地帶約3小時後，以軍今天開始轟炸這座被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列入世界遺產名錄（World Heritage List）的港市。

泰爾通常是黎巴嫩南部的繁榮樞紐城市，但以色列本周對當地發布的撤離命令首次涵蓋大片地區，近幾周已有好幾萬人逃離泰爾。

布林肯（Antony Blinken）今天指出，以色列的報復行動不應導致局勢進一步升溫。

布林肯的中東行首先與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會談，他準備前往下一站沙烏地阿拉伯時告訴記者，以色列「現在是時候」將軍事勝利轉變成持久的戰略勝利，「焦點應在於讓人質回家、結束戰爭以及為後續事務制定明確計畫」。

法新社報導，泰爾今天受到數次襲擊，法新社電視（AFPTV）影像顯示濃濃黑煙從多地升起，部分撤離區僅距該市古老遺跡500公尺。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）稍早報導「敵方一架無人機瞄準泰爾街道」後，指「敵方威脅轟炸泰爾後，泰爾市4度遇襲」。

泰爾災害管理單位首長馬納（Mortada Mhanna）說：「情況非常惡劣，我們正在撤離民眾。」

該單位媒體辦公室官員卡希瑪（Bilal Kashmar）告訴法新社，許多人正從泰爾逃向郊區，昨天只剩約1萬4500人仍留在泰爾。

以色列23日空襲黎巴嫩南部歷史悠久的大城泰爾（Tyre）。歐新社
以色列23日空襲黎巴嫩南部歷史悠久的大城泰爾（Tyre）。歐新社

以色列 布林肯 黎巴嫩

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