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以軍飛彈摧毀樓房 美聯社快門連拍記錄驚人瞬間

中央社貝魯特22日綜合外電報導
飛彈從天落下，衝向建築物。美聯社
飛彈從天落下，衝向建築物。美聯社

美聯社攝影記者胡笙以大樹作掩護，將鏡頭對準以色列軍方警告即將襲擊的一棟黎巴嫩貝魯特市區大樓。片刻後一枚飛彈果真從天而降，讓他的鏡頭以絕佳位置捕捉大樓毀滅的瞬間。

美聯社報導，胡笙（Bilal Hussein）在以軍發動攻擊數小時後表示：「我聽到飛彈的嘯叫聲，朝那棟大樓飛去，然後就開始按快門。」他的快門將時間凍結，捕捉到從天而降的砲彈毀滅建築物前的瞬間，讓人從速度、力量和破壞力領略現代戰爭的驚人樣貌。

影片來源：youtube

以色列軍方發言今天人以阿拉伯語在社群平台發布警告，通知貝魯特南郊兩棟建築物內和附近的居民撤離。警告發布約40分鐘後，便發生這場襲擊。

根據現場美聯社記者說法，在飛彈摧毀建築物數分鐘前，以軍曾向樓頂發射兩枚較小砲彈。以軍常用這種方式發布攻擊警告。在過去戰爭中，這正是他們對加薩走廊（Gaza Strip）發動襲擊時的慣用作法。

如此一來，飛速衝向建築物的主要砲彈就變得不明顯。但是胡笙反而用相機捕捉、見證這一切。

其中一張相片拍下飛彈從藍天落下的瞬間，另一張捕捉到它即將擊中低樓層陽台。隨著建築物應聲倒塌，接下來但見濃煙和碎片四處飛散。

飛彈即將擊中低樓層陽台。美聯社
飛彈即將擊中低樓層陽台。美聯社
飛彈擊中建築物後，現場濃煙和碎片四處飛散。美聯社
飛彈擊中建築物後，現場濃煙和碎片四處飛散。美聯社

以色列 加薩 黎巴嫩

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