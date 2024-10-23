以軍首度證實 真主黨接班人薩法丁也遭擊斃

以色列軍方表示，真主黨的可能接班人薩法丁已死於本月初的轟炸當中。（美聯社）

由伊朗撐腰的黎巴嫩民兵組織真主黨 (Hezbollah)領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)9月27日遭以色列 軍隊轟炸死亡，資深領導薩法丁(Hashem Safieddine)順勢成為接班人。路透社報導，以色列22日證實已經擊斃薩法丁。

空襲也殺死真主黨其他25領袖

以色列軍方表示，薩法丁三周之前在以軍空襲貝魯特南部郊區時喪命，那次空襲也殺死真主黨其他25名領袖。這是以色列軍方首度證實薩法丁死訊，本月稍早，以軍僅表示薩拉丁可能在以軍行動中遭到殲滅。真主黨尚未針對以軍的宣布做出回應。

以色列與真主黨在黎巴嫩邊境衝突一年來，戰火逐漸升溫。真主黨是伊朗在中東地區實力最強大的代理人。真主黨與加薩地區跟以色列對抗的巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯相互呼應，但過去幾周真主黨高層指揮官在以軍密集轟炸之下紛紛接連斃命。

薩法丁是納斯拉勒的親戚，獲任命掌理真主黨最高軍事機構「聖戰委員會」(Jihad Council)，同時在真主黨行政委員會負責金融、行政事務。

真主黨與以色列去年敵對關係愈來愈緊張之際，薩法丁擔任真主黨發言人的角色。納斯拉勒由於安全考量不便出席某些公開場合，薩法丁便代表在喪禮或其他活動上台發言。

路透分析，外交人士表示，11月5日就是美國總統大選，以色列希望在美國新政府上台之前，早一步站穩有利局勢。

關鍵時刻 布林肯 抵以呼籲停火

以色列證實薩法丁死訊的同時，剛好是美國國務卿布林肯(Antony Blinken)抵達以色列特拉維夫的敏感時刻。布林肯呼籲以色列在加薩地區及黎巴嫩都應達成停火。

國務院資深官員透露，布林肯22日對以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)說，對於開放更多人道援助進入加薩，以色列到目前為止採取的步驟不夠充分。布林肯要求以色列必須對現狀做出改善。

路透分析，哈瑪斯組織領導人辛瓦(Yahya Sinwar)已被以軍擊斃，美方希望辛瓦之死能夠為和平帶來曙光，讓去年10月7日攻擊事件裡遭到哈瑪斯挾持的人質能夠獲釋，加薩地區戰爭得以落幕。