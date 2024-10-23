我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

以軍首度證實 真主黨接班人薩法丁也遭擊斃

記者顏伶如／綜合報導
以色列軍方表示，真主黨的可能接班人薩法丁已死於本月初的轟炸當中。（美聯社）
以色列軍方表示，真主黨的可能接班人薩法丁已死於本月初的轟炸當中。（美聯社）

由伊朗撐腰的黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)9月27日遭以色列軍隊轟炸死亡，資深領導薩法丁(Hashem Safieddine)順勢成為接班人。路透社報導，以色列22日證實已經擊斃薩法丁。

空襲也殺死真主黨其他25領袖

以色列軍方表示，薩法丁三周之前在以軍空襲貝魯特南部郊區時喪命，那次空襲也殺死真主黨其他25名領袖。這是以色列軍方首度證實薩法丁死訊，本月稍早，以軍僅表示薩拉丁可能在以軍行動中遭到殲滅。真主黨尚未針對以軍的宣布做出回應。

以色列與真主黨在黎巴嫩邊境衝突一年來，戰火逐漸升溫。真主黨是伊朗在中東地區實力最強大的代理人。真主黨與加薩地區跟以色列對抗的巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯相互呼應，但過去幾周真主黨高層指揮官在以軍密集轟炸之下紛紛接連斃命。

薩法丁是納斯拉勒的親戚，獲任命掌理真主黨最高軍事機構「聖戰委員會」(Jihad Council)，同時在真主黨行政委員會負責金融、行政事務。

真主黨與以色列去年敵對關係愈來愈緊張之際，薩法丁擔任真主黨發言人的角色。納斯拉勒由於安全考量不便出席某些公開場合，薩法丁便代表在喪禮或其他活動上台發言。

路透分析，外交人士表示，11月5日就是美國總統大選，以色列希望在美國新政府上台之前，早一步站穩有利局勢。

關鍵時刻 布林肯抵以呼籲停火

以色列證實薩法丁死訊的同時，剛好是美國國務卿布林肯(Antony Blinken)抵達以色列特拉維夫的敏感時刻。布林肯呼籲以色列在加薩地區及黎巴嫩都應達成停火。

國務院資深官員透露，布林肯22日對以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)說，對於開放更多人道援助進入加薩，以色列到目前為止採取的步驟不夠充分。布林肯要求以色列必須對現狀做出改善。

路透分析，哈瑪斯組織領導人辛瓦(Yahya Sinwar)已被以軍擊斃，美方希望辛瓦之死能夠為和平帶來曙光，讓去年10月7日攻擊事件裡遭到哈瑪斯挾持的人質能夠獲釋，加薩地區戰爭得以落幕。

加薩戰爭爆發以來，布林肯為了促成以色列與哈瑪斯停火多次奔走，此行是第11次訪問中東，也可能是美國總統大選之前的最後一次。

以色列22日再對貝魯特發動密集轟炸。（歐新社）
以色列22日再對貝魯特發動密集轟炸。（歐新社）

以色列 真主黨 布林肯

上一則

以色列富豪重金懸賞「救1加薩人質 可獲10萬美元」

下一則

以哈戰爭讓加薩經濟「徹底崩潰」 停火後需要350年才能復原

延伸閱讀

布林肯推動加薩停火 以哈開戰後第11度訪中東

布林肯推動加薩停火 以哈開戰後第11度訪中東
以色列軍方：真主黨財務高層在敘利亞遭殲滅

以色列軍方：真主黨財務高層在敘利亞遭殲滅
哈瑪斯明年3月選新領袖 擬身分保密防暗殺

哈瑪斯明年3月選新領袖 擬身分保密防暗殺
BBC：哈瑪斯明年3月選新領袖 身分擬保密以策安全

BBC：哈瑪斯明年3月選新領袖 身分擬保密以策安全

熱門新聞

以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

哈瑪斯領袖辛瓦死前最後身影曝 癱坐椅子朝無人機丟木棍

2024-10-17 21:07
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20
以色列今天證實，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」領袖辛瓦已經在加薩喪命。圖為辛瓦在2022年在加薩發表講話。美聯社

哈瑪斯領袖辛瓦身亡 各界反應一文看

2024-10-17 15:39

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔