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以色列結束黎巴嫩戰爭條件曝 在黎積極執法、領空自由行動

編譯盧思綸／即時報導
以色列20日繼續打擊真主黨，空襲接壤黎巴嫩的區域。（路透）
以色列20日繼續打擊真主黨，空襲接壤黎巴嫩的區域。（路透）

兩名美國官員和兩名以色列官員證實，以色列上周向美國提交一份文件，提出結束黎巴嫩戰爭、允許邊境兩側平民返回家園的條件，一是允許國防軍在黎巴嫩的「積極執法」，二是允許在黎巴嫩領空自由行動。美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）20日預計抵達貝魯特，針對以色列條件進行商議。

政治新聞網Axios報導，美以知情官員透露，以色列戰略事務部長、內唐亞胡心腹德默爾（Ron Dermer）17日將該文件交給霍克斯坦。

以色列官員表示，文件源自德默爾與以色列國防部和國防軍的討論，要求允許以色列國防軍進行「積極執法」，以確保真主黨不會重新武裝，並在黎南靠近邊境地區重建其軍事基礎設施。

該官員補充，以色列還要求其在黎巴嫩領空有自由行動權利。

然而，這兩項要求與聯合國安理會第1701號決議相矛盾，該決議規定黎巴嫩武裝部隊（LAF）和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）執行以色列和真主黨的停火。

一名美國官員表示，黎巴嫩和國際社會極不可能同意這些條件，因為這將很大程度削弱黎巴嫩主權。 白宮和以色列駐美大使館拒絕置評。

另外，霍克斯坦預計20日抵達貝魯特，會晤黎巴嫩代理總理米卡提（Najib Mikati）、議長貝里（Nabih Berri）及其他黎巴嫩官員討論以色列的要求。

貝里20日告訴阿拉伯電視台 （Al-Arabiya），霍克斯坦的訪問是「美國大選前達成解決方案的最後機會」。他強調黎巴嫩各方與聯合國第1701號決議的意見一致，並明確表示拒絕以任何方式修改該決議。

黎巴嫩 以色列 聯合國

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